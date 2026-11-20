Die Ergebnislisten der Weltcup-Slaloms muss man ein bisschen durchsuchen, bis man den letzten Heimsieg der ÖSV-Damen gefunden hat. Slalom-Queen Marlies Schild gelang das zuletzt 2013 in Lienz. Insgesamt konnten die rot-weiß-roten Ski-Asse 17-mal vor eigenem Publikum triumphieren, zum ersten Mal schaffte das Lea Sölkner 1979 in Schruns.