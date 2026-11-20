Die Levi-Dritte Katharina Truppe und Co. setzen alles daran, um nach 13 Jahren im Slalom wieder zu gewinnen. Das gelang zuletzt der Slalom-Queen. Die Konkurrenz ist allerdings groß – und besonders die Deutschen sind dank des Spruchs von Julia Scheib im Moment voll motiviert.
Die Ergebnislisten der Weltcup-Slaloms muss man ein bisschen durchsuchen, bis man den letzten Heimsieg der ÖSV-Damen gefunden hat. Slalom-Queen Marlies Schild gelang das zuletzt 2013 in Lienz. Insgesamt konnten die rot-weiß-roten Ski-Asse 17-mal vor eigenem Publikum triumphieren, zum ersten Mal schaffte das Lea Sölkner 1979 in Schruns.
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