Eine Panne jagt die nächste bei „Auszeit-WG“

Schon der Start verlief holprig, eine Panne jagt die nächste. Einer der beiden Intensivtäter, ein 13-jähriger Syrer, riss aus dem Spital aus, soll zudem auch Einbrüche begangen haben. Jetzt der Knalleffekt: Der zweite dort untergebrachte ebenfalls 13-Jährige (er ist hier geboren, hat aber ausländische Wurzeln) rückte gar zu zwei Überfällen an einem Tag aus!