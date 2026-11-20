Was tun mit hochkriminellen Kindern? Ein neuer Skandal-Fall aus Wien gießt in die immer hitziger geführte Polit-Diskussion um eine Absenkung des Strafalters oder Fußfessel weiter Öl ins Feuer. Denn ein 13-Jähriger aus der sogenannten Auszeit-WG soll an einem Tag gleich zu zwei Raubüberfällen ausgerückt sein. Ein Opfer wurde verletzt. Die Konsequenzen: null. Der Rechtsstaat ist ohnmächtig.
Immer mehr und immer jüngere Intensivtäter sind das große Sorgenkind von Politik und Bevölkerung. Auch die nackten Zahlen der Kriminalstatistik kennen nur eine Richtung: nach oben! So wurden im vergangenen Jahr knapp 14.300 Kinder unter 14 Jahren als Tatverdächtige registriert! Ein Plus von zehn Prozent gegenüber 2024. Bei unter 10-Jährigen beträgt die Steigerung sogar ein Drittel ...
Regierung bei hochkriminellen Kindern uneinig
Innerhalb der Regierung wird jedenfalls seit Monaten über Maßnahmen debattiert. Denn bei sogenannten Strafunmündigen ist der Rechtsstaat ohnmächtig. In den letzten Wochen nahm die Diskussion weiter Fahrt auf. So kritisierte etwa Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer – wie berichtet – scharf.
Während die ÖVP für die Absenkung des Strafalters auf 12 Jahre plädiert, vertritt die einstige Richterin ja die Meinung, dass „Kinder erzogen und nicht eingesperrt gehören“. Wien preschte deshalb mit der „Auszeit-WG“ vor. Eine Einrichtung für hochkriminelle Milchbubis.
Eine Panne jagt die nächste bei „Auszeit-WG“
Schon der Start verlief holprig, eine Panne jagt die nächste. Einer der beiden Intensivtäter, ein 13-jähriger Syrer, riss aus dem Spital aus, soll zudem auch Einbrüche begangen haben. Jetzt der Knalleffekt: Der zweite dort untergebrachte ebenfalls 13-Jährige (er ist hier geboren, hat aber ausländische Wurzeln) rückte gar zu zwei Überfällen an einem Tag aus!
Beide auf Trafiken im südlichen Bezirk Favoriten. Nach einem ersten Coup wurde es in einem weiteren Tabakfachgeschäft richtig brutal. Das kriminelle Kind soll eine 65-jährige Angestellte hinter dem Verkaufspult zu Boden gestoßen und sich die Kassenlade samt Bargeld geschnappt haben.
Angestellte verletzt, aber Milchbubi narrt weiter Rechtsstaat
Die Mitarbeiterin erlitt bei dem Überfall Verletzungen und musste von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Justiz und das Landeskriminalamt ermitteln, beide Fälle sind gerichtsanhängig – aber der blutjunge Tatverdächtige lacht bis Anfang nächsten Jahres den Rechtsstaat weiter ins Gesicht. Denn erst dann, wenn er 14 Jahre alt wird, ist er strafmündig.
Innenminister poltert über „jugendliche Gfraster“
Innenminister Gerhard Karner reagiert grantig auf diesen neuerlichen Vorfall und stellt seiner roten Ministerkollegin die Rute ins Fenster: „Schluss damit, dass diese jugendlichen Gfraster unserer Polizei auf der Nase herumtanzen! Die Behörden brauchen hier endlich eine bessere Handhabe.“
Die Behörden brauchen hier endlich eine bessere Handhabe. Ordentlich wegsperren oder die Strafmündigkeit senken, wie das die ÖVP und ich seit Langem fordern.
ÖVP-Innenminister Gerhard Karner
Bild: Lisa Leutner
Die Strafmündigkeit bleibt bei 14 Jahren. Kinder gehören erzogen und nicht eingesperrt. Ein Hausarrest für unter 14-Jährige ist in Planung.
SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer
Bild: APA/HANS KLAUS TECHT
Zusperren nicht erlaubt – Intensivtäter gehen ein und aus
Während der Bub die Behörden narrt, scheint das personalintensive Projekt eines Art Krisenheims für kriminelle Kinder in der Bundeshauptstadt endgültig krachend gescheitert zu sein. Auch deswegen, weil ein Bezirksrichter die „Zwangsmaßnahme“ des einfachen Zusperrens der sogenannten Auszeit-WG untersagt.
Damit können die beiden 13-jährigen Nachwuchs-Gangster dort weiter mehr oder weniger ungehindert Tag und Nacht ausgehen. Und die enormen Kosten für Sozialpädagogen, Psychologen bzw. Betreuer laufen weiter ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.