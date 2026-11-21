Wo heute Buschwerk wächst und schmale Pfade durch den Wald führen, wurde einst in mühsamer Handarbeit Heu geerntet. Steil und stellenweise anspruchsvoll führt der Weg von Vandans hinauf zum Mutt unterhalb der mächtigen Vandanser Steinwand.
Der Aufstieg zum Mutt oberhalb von Vandans ist eine eher wenig bekannte Strecke für geübte Wanderer. Die Route startet in der Valkastielstraße nach der Mustergielbrücke. Man folgt der Beschilderung zunächst in Richtung Ruine Valkastiel (der Mutt ist nicht angeschrieben, Anm.). Nach ein paar hundert Metern zweigt ein schmaler Pfad rechts in den Wald ab und führt gleich steil bergan. Die Wegmarkierungen sind stellenweise nur noch schwer zu erkennen, weshalb eine gute Orientierung und Trittsicherheit erforderlich sind.
Typ: anspruchsvolle Wanderung
Ausgangspunkt: Valkastielstrasse, Vandans
Dauer: gut drei Stunden (hin und retour)
Anstieg: rund 780 Höhenmeter
Anforderungen: gute Grundkondition, Trittsicherheit Anmerkung: Die Tour sollte nur bei guter Witterung und trockenen Verhältnissen begangen werden!
Ausrüstung: knöchelhohe Wanderschuhe mit guter Profilsohle, Tagesrucksack mit Getränk und Jause, Wanderstöcke für den Abstieg, dem (kühlen) Wetter angepasste Kleidung
Einkehrmöglichkeiten: in Vandans vorhanden Öffentliche Verkehrsmittel: mit der Montafonerbahn bis zum Bahnhof Vandans und mit dem Bus 622 bis zum Gemeindeamt – von dort geht es zu Fuß weiter
Was heute nur noch schwer vorstellbar ist: Bis in die 1960er-Jahre wurden die steilen Wiesen am Mutt bewirtschaftet. Die Heugewinnung war damals mit enormer körperlicher Arbeit verbunden. Das Gras musste in dem unwegsamen Gelände von Hand gemäht, getrocknet und anschließend zu Fuß ins Tal gebracht werden. Von dieser Zeit zeugt noch ein alter Heuschober, der mittlerweile zwischen Baumreihen steht. Denn die einstigen Mähder sind mit den Jahren zunehmend verbuscht und lassen nur noch ahnen, wie die Flächen einst ausgesehen haben.
Eine Landschaft, von den Kräften der Natur geformt
Über die Kronen der Jungbäume hinweg reicht der Blick auf den gegenüber liegenden Bartholomäberg und hinab nach Vandans bis zu den Ausgleichsbecken der Illwerke-VKW. Je weiter man bergan wandert, desto fordernder wird das Terrain. Im oberen Bereich des Mutt passiert man mehrere Lawinenverbauungen. Der Weg verläuft hier teilweise nahe an der Abbruchkante, hinter der das Gelände steil in das zerklüftete Venser Tobel unterhalb der Vandanser Steinwand abfällt. Die exponierte Lage verleiht dem letzten Abschnitt einen alpinen Charakter und verlangt nochmals erhöhte Aufmerksamkeit.
Geologisch gehört die Vandanser Steinwand zu den Nördlichen Kalkalpen und besteht überwiegend aus Hauptdolomit und Plattenkalk – beide Gesteinsarten haben ihren Ursprung in Ablagerungen eines Meeres, das vor vielen Millionen Jahren weite Teile des heutigen Alpenraums bedeckte. Im Laufe der Erdgeschichte wurden die Gesteinsschichten gefaltet, angehoben und durch Erosion geformt. So entstanden die markanten Felsformationen, die heute die Landschaft prägen. Besonders eindrucksvoll sind die steilen Flanken im Bereich des Großen und Kleinen Valkastiels, wo die Felswände teilweise rund 1000 Meter senkrecht abfallen. Die steilen Hänge, felsdurchsetzten Waldflächen und schuttreichen Tobel bilden einen vielfältigen Naturraum, in dem sich unterschiedliche Lebensgemeinschaften entwickelt haben.
Von menschlicher Nutzung weitgehend verschont
Aufgrund der schwierigen Geländeverhältnisse blieben große Bereiche in diesem Gebiet von intensiver menschlicher Nutzung weitgehend verschont. Die Fläche zwischen Mutt, Venser Tobel und Vandanser Steinwand gehört deshalb zur sogenannten „Weißzone Vandanser Steinwand“ – einem weitgehend unerschlossenen Landschaftsraum mit hoher ökologischer Bedeutung.
Der Sprossende Bärlapp gehört zur Familie der Bärlappgewächse und zählt zu einer stammesgeschichtlich sehr alten Gruppe von Gefäßpflanzen. Seine „Vorfahren“ waren bereits vor mehreren hundert Millionen Jahren auf der Erde verbreitet. Anders als Blütenpflanzen bildet er weder Blüten noch Samen aus, sondern vermehrt sich über Sporen. Charakteristisch ist sein kriechender, häufig weit verzweigter Hauptspross, der eine Länge von über einem Meter erreichen kann. Von ihm erheben sich aufrechte, meist zehn bis 30 Zentimeter hohe Seitentriebe. Diese sind dicht mit schmalen, steif abstehenden und spitz zulaufenden Blättchen besetzt, die an kleine Nadeln erinnern. An den Enden der aufsteigenden Triebe können sich einzelne, etwa zwei bis vier Zentimeter lange Sporähren bilden. In ihnen reifen die Sporen heran, die vor allem im Spätsommer freigesetzt werden. Der Sprossende Bärlapp bevorzugt schattige, luftfeuchte Standorte und wächst vor allem in Nadel- und Mischwäldern, auf moosreichen Waldböden sowie in Zwergstrauchbeständen. Besonders wohl fühlt er sich auf frischen bis feuchten, eher sauren und nährstoffarmen Böden. In den Alpen ist er von der montanen bis in höhere Lagen anzutreffen. Eine Besonderheit liegt in seiner langsamen Entwicklung: Bevor die Pflanze oberirdisch sichtbar wird, entwickelt sich im Boden zunächst ein unscheinbarer Vorkeim. Dieser kann mehrere Jahre unterirdisch leben und ist dabei auf die Unterstützung eines Pilzes angewiesen, der ihn mit Nährstoffen versorgt.
Nachdem der höchste Punkt des Mutt erreicht ist, führt der Pfad über eine Geländerippe zum Einstieg auf den Roßkopf (2110 Meter). Diese Gipfeltour ist anspruchsvoll und so spät im Jahr nicht mehr zu empfehlen. Der Steig verlangt Schwindelfreiheit und Trittsicherheit sowie alpine Erfahrung, da kurze, aber teilweise ausgesetzte Kletterpassagen zu bewältigen sind. Diese Route sollte auch nur bei trockener Witterung begangen werden. Nach einer Rast am Mutt mit Blick auf die imposante Vandanser Steinwand und den Roßkopf geht es über dieselbe Strecke wieder retour.
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