Der Sprossende Bärlapp gehört zur Familie der Bärlappgewächse und zählt zu einer stammesgeschichtlich sehr alten Gruppe von Gefäßpflanzen. Seine „Vorfahren“ waren bereits vor mehreren hundert Millionen Jahren auf der Erde verbreitet. Anders als Blütenpflanzen bildet er weder Blüten noch Samen aus, sondern vermehrt sich über Sporen. Charakteristisch ist sein kriechender, häufig weit verzweigter Hauptspross, der eine Länge von über einem Meter erreichen kann. Von ihm erheben sich aufrechte, meist zehn bis 30 Zentimeter hohe Seitentriebe. Diese sind dicht mit schmalen, steif abstehenden und spitz zulaufenden Blättchen besetzt, die an kleine Nadeln erinnern. An den Enden der aufsteigenden Triebe können sich einzelne, etwa zwei bis vier Zentimeter lange Sporähren bilden. In ihnen reifen die Sporen heran, die vor allem im Spätsommer freigesetzt werden. Der Sprossende Bärlapp bevorzugt schattige, luftfeuchte Standorte und wächst vor allem in Nadel- und Mischwäldern, auf moosreichen Waldböden sowie in Zwergstrauchbeständen. Besonders wohl fühlt er sich auf frischen bis feuchten, eher sauren und nährstoffarmen Böden. In den Alpen ist er von der montanen bis in höhere Lagen anzutreffen. Eine Besonderheit liegt in seiner langsamen Entwicklung: Bevor die Pflanze oberirdisch sichtbar wird, entwickelt sich im Boden zunächst ein unscheinbarer Vorkeim. Dieser kann mehrere Jahre unterirdisch leben und ist dabei auf die Unterstützung eines Pilzes angewiesen, der ihn mit Nährstoffen versorgt.