Als Terminator war er unverwüstlich, doch auch an Arnold Schwarzenegger geht die Zeit nicht spurlos vorüber. Im großen „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger spricht der Hollywoodstar über seinen veränderten Körper, seine neue Rolle als Weihnachtsmann und das Leben als dreifacher Opa. Und erzählt, warum er sich kurz vor seinem 80. Geburtstag so wohlfühlt wie selten zuvor.
Am Samstagabend um 17 Uhr kommt plötzlich ein Facetime-Anruf auf mein Handy und es ertönt eine berühmte Stimme: „Hello!“ Da winkt wirklich Arnold Schwarzenegger vom Bildschirm. In Los Angeles ist es acht Uhr morgens, er hat da schon sein Work-Out hinter sich. Die Bodybuilding-Ikone steht mit einem Tee im Living-Room, im Hintergrund läuft ein Esel durchs Bild. Die Hunde „Dutch“ und „Schnitzel“ wuseln auch herum. Für unser Interview, das „Krone“-Fotograf und Arnold-Freund Christian Jauschowetz arrangiert hat, setzt sich Schwarzenegger dann vor seinem Anwesen an die frische Luft, er trägt eine Baseball-Kappe, weißen Vollbart und ein vergnügtes Lächeln auf dem Gesicht.
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