Am Samstagabend um 17 Uhr kommt plötzlich ein Facetime-Anruf auf mein Handy und es ertönt eine berühmte Stimme: „Hello!“ Da winkt wirklich Arnold Schwarzenegger vom Bildschirm. In Los Angeles ist es acht Uhr morgens, er hat da schon sein Work-Out hinter sich. Die Bodybuilding-Ikone steht mit einem Tee im Living-Room, im Hintergrund läuft ein Esel durchs Bild. Die Hunde „Dutch“ und „Schnitzel“ wuseln auch herum. Für unser Interview, das „Krone“-Fotograf und Arnold-Freund Christian Jauschowetz arrangiert hat, setzt sich Schwarzenegger dann vor seinem Anwesen an die frische Luft, er trägt eine Baseball-Kappe, weißen Vollbart und ein vergnügtes Lächeln auf dem Gesicht.