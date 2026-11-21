16 Standorte standen zur Diskussion

Konkret waren ursprünglich 16 kleinere Bezirksgerichte in mehreren Bundesländern betroffen. In Tirol ging es um Silz, Rattenberg, Landeck und Telfs. In Kärnten standen Eisenkappel, Ferlach und Hermagor zur Diskussion. Dazu kamen drei Standorte in der Steiermark, zwei in Niederösterreich und im Burgenland sowie einer in Vorarlberg. Oberösterreich, Salzburg und Wien waren von den Überlegungen nicht betroffen. Für die drei zweisprachigen Standorte in Kärnten wurde später eine Sonderlösung präsentiert.