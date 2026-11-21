Ich verstehe sie nicht. Helene erklärt es mir: „Wenn man alt wird, braucht man Zeit. Viel Zeit. Nicht, weil man langsamer geworden ist. Ich bin noch schneller im Kopf als mancher Zwanzigjährige. Ich benötige die Zeit, um nachzudenken. Viel Zeit. Da haben leider keine Französisch-Vokabeln Platz. Ich wandere noch einmal durch mein Leben, versuche mich zu erinnern. Die Entscheidungen meines Lebens. Was wäre gewesen, wenn …? Die Menschen meines Lebens, Vater, Mutter, die Kinder, mein Alfred. Allen gebe ich Zeit, erinnere mich an sie, bleibe stundenlang mit ihnen, auch wenn sie gar nicht mehr da sind. Mir geht es nicht um Versöhnung oder um das Verzeihen. Ich muss nicht abrechnen. Ich brauche die Zeit, um noch einmal Zwiesprache zu halten. Ich will aufgeräumt sterben. Verstehst du, was ich meine?“