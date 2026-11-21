„Krone“-Kolumnist Robert Schneider hat eine wunderbare kleine Geschichte über eine Frau verfasst, die sich auf den Tod vorbereitet, indem sie ihr Leben aufräumt.
Helene ist 78, gesund und lacht gern. Ihre vier Kinder haben es zu etwas gebracht, haben Familien, sind versorgt. Ihr Mann ist vor vier Jahren gestorben. Sie hat schon getrauert, aber nicht lang. Sie ist froh, dass er jetzt im Paradies ist. Unter Paradies versteht sie nichts Katholisches. Sie glaubt nicht an Gott. Paradies heißt für sie: ausruhen, endlich ausruhen.
Und genau das möchte sie jetzt. Ob es denn gar nichts mehr auf dieser Welt gebe, was sie noch interessiere, ihre Freude mache, frage ich Helene. „Tausend Dinge interessieren mich“, erwidert sie. „Ich würde gern Französisch lernen. Ich wollte immer nach Paris und dort Französisch reden.“ – „Dann lerne doch Französisch!“ – „Mir fehlt einfach die Zeit dazu“, winkt sie ab.
Ich verstehe sie nicht. Helene erklärt es mir: „Wenn man alt wird, braucht man Zeit. Viel Zeit. Nicht, weil man langsamer geworden ist. Ich bin noch schneller im Kopf als mancher Zwanzigjährige. Ich benötige die Zeit, um nachzudenken. Viel Zeit. Da haben leider keine Französisch-Vokabeln Platz. Ich wandere noch einmal durch mein Leben, versuche mich zu erinnern. Die Entscheidungen meines Lebens. Was wäre gewesen, wenn …? Die Menschen meines Lebens, Vater, Mutter, die Kinder, mein Alfred. Allen gebe ich Zeit, erinnere mich an sie, bleibe stundenlang mit ihnen, auch wenn sie gar nicht mehr da sind. Mir geht es nicht um Versöhnung oder um das Verzeihen. Ich muss nicht abrechnen. Ich brauche die Zeit, um noch einmal Zwiesprache zu halten. Ich will aufgeräumt sterben. Verstehst du, was ich meine?“
Ich nicke. „Nein, du verstehst nicht, was ich meine“, sagt Helene enttäuscht. „Wenn ich nämlich sterbe, also ausruhe, muss es sein, als sei es das Normalste auf dieser Welt.“
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