In den Talschaften Montafon, Brandnertal und Walgau war das laute Typhon-Warnsignal ab 15 Uhr für rund elf Minuten zu hören. Im Zuge des Probealarms wurde exakt der Ablauf im Ernstfall simuliert: Es ertönten acht zehnsekündige Signale mit jeweils fünf Sekunden Pause. Diese zweiminütige Folge ist mit einminütigen Unterbrechungen viermal abgespielt worden. Der Testlauf verlief wie nach Drehbuch, es gab keine Probleme.
Parallel dazu wurde auch eine Warnung über das System AT-Alert verschickt. Laut der Landeswarnzentrale klappte das zwar technisch, jedoch erhielten etliche Nutzer die Nachricht gleich mehrfach. Nach der Ursache für dieses Malheur wird nun gesucht.
Warnung vor Flutwellen
Typhone sind spezielle akustische Warngeräte, die mit Druckluft schiffssirenenartige Schallstöße erzeugen. Sie dienen dazu, die Bevölkerung bei einem sehr unwahrscheinlichen Bruch einer Staumauer zu warnen. In einem echten Notfall würden zusätzlich wichtige Anweisungen über den Rundfunk verbreitet werden. Die Menschen in den gefährdeten Gebieten müssten sich dann sofort über die vorgesehenen Fluchtwege in sichere Bereiche begeben.
Dammbruch äußerst unwahrscheinlich
Dass das System nur im Bezirk Bludenz getestet wurde, hat einen simplen Grund: Die vier größten Stauseen Vorarlbergs befinden sich in der Region, dies sind der Vermunt-Stausee, der Silvretta-Stausee, der Lünersee und der Stausee Kops. Um die Sicherheit der Siedlungsgebiete unterhalb der Talsperren zu garantieren, werden die Anlagen von den Illwerken, externen Sachverständigen sowie den zuständigen Behörden fortwährend kontrolliert. Die Gefahr, dass es tatsächlich zu einem Dammbruch kommt, ist verschwindet gering.
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