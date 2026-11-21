In den Talschaften Montafon, Brandnertal und Walgau war das laute Typhon-Warnsignal ab 15 Uhr für rund elf Minuten zu hören. Im Zuge des Probealarms wurde exakt der Ablauf im Ernstfall simuliert: Es ertönten acht zehnsekündige Signale mit jeweils fünf Sekunden Pause. Diese zweiminütige Folge ist mit einminütigen Unterbrechungen viermal abgespielt worden. Der Testlauf verlief wie nach Drehbuch, es gab keine Probleme.

Parallel dazu wurde auch eine Warnung über das System AT-Alert verschickt. Laut der Landeswarnzentrale klappte das zwar technisch, jedoch erhielten etliche Nutzer die Nachricht gleich mehrfach. Nach der Ursache für dieses Malheur wird nun gesucht.