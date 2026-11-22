Im niederösterreichischen Zwentendorf – nahe dem eingemotteten Atomkraftwerk – fertigt Hobbykünstler Walter Zehetner (77) einzigartige Miniaturen an: von historischen Agrargeräten und Kutschen. Seine Exponate im Maßstab 1:7 beeindrucken durch exakte Ausführung. 80 Kleinkunstwerke, die hoffentlich bald jeder im Museum bewundern kann.
Treffpunkt Bärndorfer Hütte, am Fuße des 110 Meter hohen Schornsteins des Atommeilers Zwentendorf. „Grüß Gott!“, mit dem Händedruck eines Bären begrüßt mich Walter Zehetner. Der 77-Jährige war 45 Jahre für die Stromaufsicht auf der Donau unterwegs. Stolz erzählt er von einer gemeinsamen Patrouille mit Altlandeshauptmann Erwin Pröll und von einem betrunkenen Sportbootkapitän, der aus dem Fluss bis auf den Treppelweg hinausgeschlittert ist. Aber heute ist nicht die Donauschifffahrt, sondern die ungewöhnliche Bastlerkunst des vierfachen Großvaters Thema.
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