Treffpunkt Bärndorfer Hütte, am Fuße des 110 Meter hohen Schornsteins des Atommeilers Zwentendorf. „Grüß Gott!“, mit dem Händedruck eines Bären begrüßt mich Walter Zehetner. Der 77-Jährige war 45 Jahre für die Stromaufsicht auf der Donau unterwegs. Stolz erzählt er von einer gemeinsamen Patrouille mit Altlandeshauptmann Erwin Pröll und von einem betrunkenen Sportbootkapitän, der aus dem Fluss bis auf den Treppelweg hinausgeschlittert ist. Aber heute ist nicht die Donauschifffahrt, sondern die ungewöhnliche Bastlerkunst des vierfachen Großvaters Thema.