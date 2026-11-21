Brahms Beziehung zu Clara Schumann

Man nennt das Klavierquartett Opus 60 in c-Moll von Johannes Brahms das „Werther-Quartett“ – denn es ist, wie man aus einem Brief des Komponisten schließen kann, unter der Stimmung geschrieben, die seine Beziehung zum Ehepaar Schumann ausgelöst hat. Robert war zu der Zeit schon in der Nervenklinik, Johannes und Clara waren ineinander verliebt. Wir werden nie erfahren, wie weit diese Liebe gelebt wurde. Ähnlich verhielt es sich zwischen Richard Wagner und Mathilde Wesendonck, deren Beziehung sich ausdrückt im Zyklus der fünf „Wesendonck-Lieder“ und dann wohl auch in der Oper „Tristan und Isolde“. Die Lieder, original für Stimme und Klavier, erklangen in einer nicht genannten Bearbeitung für Sopran und Klavierquartett. Annette Dasch, die mehrere Jahre in Bayreuth höchst erfolgreich Lohengrins „Elsa“ verkörperte, war hier in ihrem Element und erfüllte mit berückendem Wohlklang in allen Lagen und viel Empathie diese tiefsinnigen Gesänge. Im Wechsel mit den einzelnen Sätzen des Brahms-Quartettes sang sie zuvor Lieder von Gustav Mahler, wobei sie gerade beim schweren Lied „Wo die schönen Trompeten blasen“ ein wenig mit der Atemführung kämpfte.