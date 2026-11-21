Ein überaus ansprechendes Programm mit Kammermusik und Liedern bot das jüngst Abokonzert bei der Dornbirn Klassik. Das Publikum war völlig zurecht begeistert.
Die Sopranistin Annette Dasch stand im Zentrum dieses wunderbar gestalteten Programmes, das sie zusammen mit dem deutschen Fauré Quartett am Donnerstagabend im Kulturhaus Dornbirn präsentierte. Annette Dasch wird 2027 bei den Bregenzer Festspielen in einem spannenden zeitgenössischen Musiktheater zu erleben sein, das mit „Songs from the Abyss“ betitelt ist. Mit „Abgründen“ beschäftigte sich auch das Konzert in Dornbirn, nämlich solche der eigenen Seele, wenn eine Liebe von uns Besitz ergreift, die von vorneherein tragische Verstrickungen erwarten lässt.
Brahms Beziehung zu Clara Schumann
Man nennt das Klavierquartett Opus 60 in c-Moll von Johannes Brahms das „Werther-Quartett“ – denn es ist, wie man aus einem Brief des Komponisten schließen kann, unter der Stimmung geschrieben, die seine Beziehung zum Ehepaar Schumann ausgelöst hat. Robert war zu der Zeit schon in der Nervenklinik, Johannes und Clara waren ineinander verliebt. Wir werden nie erfahren, wie weit diese Liebe gelebt wurde. Ähnlich verhielt es sich zwischen Richard Wagner und Mathilde Wesendonck, deren Beziehung sich ausdrückt im Zyklus der fünf „Wesendonck-Lieder“ und dann wohl auch in der Oper „Tristan und Isolde“. Die Lieder, original für Stimme und Klavier, erklangen in einer nicht genannten Bearbeitung für Sopran und Klavierquartett. Annette Dasch, die mehrere Jahre in Bayreuth höchst erfolgreich Lohengrins „Elsa“ verkörperte, war hier in ihrem Element und erfüllte mit berückendem Wohlklang in allen Lagen und viel Empathie diese tiefsinnigen Gesänge. Im Wechsel mit den einzelnen Sätzen des Brahms-Quartettes sang sie zuvor Lieder von Gustav Mahler, wobei sie gerade beim schweren Lied „Wo die schönen Trompeten blasen“ ein wenig mit der Atemführung kämpfte.
Mitreißend und feinsinnig
Nach der Pause hatte sie sich dann mit den Wesendonck-Liedern freigesungen und gestaltete die weiteren Lieder von Gustav Mahler, auch diese in der Bearbeitung für Stimme und Klavierquartett, mitreißend gut. Auch in diesen Liedern mit Texten aus „Des Knaben Wunderhorn“ geht es um schwierige Liebesbeziehungen, auch um sexuelle Abhängigkeiten, die, etwa im „Rheinlegendchen“ und der ersten Zugabe „Wer hat dies Liedlein erdacht“, in Metaphern kaschiert werden. Dem Fauré Quartett ist die durchgängige Begleitung der Lieder zu danken, aber nicht zuletzt auch die feinsinnige Interpretation des Brahms-Quartetts. Das Publikum jubelte und wurde schließlich mit einem Volkslied, gesetzt von Brahms, verabschiedet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.