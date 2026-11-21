Freude in den Skigebieten

Besonders die großen Wintersportdestinationen am Arlberg und im Montafon werden sich freuen, der Saisonstart dürfte gesichert sein. Mit dem Neuschnee steigt allerdings auch die Lawinengefahr – besonders vorsichtig sollte man in Lagen oberhalb von 2500 Meter Seehöhe sein.

Für den Norden Vorarlbergs sind außerdem Sturmwinde mit Geschwindigkeiten von über 80 km/h angesagt – da heißt es, sich warm einzupacken.