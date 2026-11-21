Die Lawinenwarndienste Vorarlbergs und Tirols haben auf ergiebige Schneefälle in ihren Bundesländern aufmerksam gemacht. Im Ländle ist allein über das Wochenende mit Neuschneemengen von 50 Zentimetern zu rechnen.
Der erste große Wintereinbruch dieses Jahres steht unmittelbar bevor – zumindest in Vorarlberg und Westtirol. Je weiter im Westen, desto höher die Schneemenge: Im Ländle soll über das Wochenende rund ein halber Meter Neuschnee fallen, wobei die Schneefallgrenze bei rund 1000 Meter Seehöhe liegen dürfte. Gegen Anfang der kommenden Woche könnten aufgrund der sinkenden Temperaturen dann auch die Tallagen zumindest „angezuckert“ werden.
Freude in den Skigebieten
Besonders die großen Wintersportdestinationen am Arlberg und im Montafon werden sich freuen, der Saisonstart dürfte gesichert sein. Mit dem Neuschnee steigt allerdings auch die Lawinengefahr – besonders vorsichtig sollte man in Lagen oberhalb von 2500 Meter Seehöhe sein.
Für den Norden Vorarlbergs sind außerdem Sturmwinde mit Geschwindigkeiten von über 80 km/h angesagt – da heißt es, sich warm einzupacken.
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