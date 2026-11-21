Achtjähriger im LKH

Der Fahrradfahrer hatte Glück, er kam zwar zu Sturz, blieb aber unverletzt. Schlimmer erwischte es die Unfallverursacherin und deren achtjährigen Sohn, der ebenfalls im Auto saß. Die beiden wurden nach der Erstversorgung vor Ort für weitere Untersuchungen ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Unter anderem traten auch Betriebsmittel aus – diese konnten aber von den Einsatzkräften der Feuerwehr Lauterach rasch gebunden werden. Die Unfallstelle war für gut 40 Minuten nur per Blockabfertigung passierbar.