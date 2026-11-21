Gegen 18 Uhr war ein Autofahrer auf der L190 von Lauterach in Richtung Bregenz unterwegs. Vor einem Schutzweg stieg er auf die Bremse und stoppte sein Gefährt, um einem E-Bike-Fahrer das sichere Queren der Straße zu ermöglichen. Fatalerweise registrierte eine direkt nachfolgende Pkw-Lenkerin das Manöver zu spät – und krachte mit ihrem Wagen nahezu ungebremst in das stehende Auto, welches durch die Wucht des Aufpralls nach vorn katapultiert wurde und zu allem Übel auch noch den E-Biker erfasste.
Achtjähriger im LKH
Der Fahrradfahrer hatte Glück, er kam zwar zu Sturz, blieb aber unverletzt. Schlimmer erwischte es die Unfallverursacherin und deren achtjährigen Sohn, der ebenfalls im Auto saß. Die beiden wurden nach der Erstversorgung vor Ort für weitere Untersuchungen ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Unter anderem traten auch Betriebsmittel aus – diese konnten aber von den Einsatzkräften der Feuerwehr Lauterach rasch gebunden werden. Die Unfallstelle war für gut 40 Minuten nur per Blockabfertigung passierbar.
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