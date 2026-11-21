Mit der Vienna haben die Bregenzer heute auswärts eine ganz schwierige Aufgabe vor sich. Trotzdem will das Team von Coach Martin Brenner auf der Hohen Warte bestehen – und sich so wieder an das vordere Tabellendrittel heranarbeiten.
In die Länderspielpause gingen die Bregenzer mit einem 1:1-Unentschieden gegen Rapid Wien, haderten da nach dem Ausgleich in der Schlussphase mit zwei verlorenen Punkten. Die wollen sich die Festspielstädter nun gegen einen anderen Hauptstadt-Klub wieder zurückholen. Was aber auf der Hohen Warte beim Ligazweiten Vienna wohl kein einfaches Unterfangen werden wird. „Möglich ist es, aber dafür müssen wir sehr konsequent in der Defensive sein und effizienter als zuletzt in der Offensive“, weiß Sportkoordinator Patrick Schneider.
Vienna ist gewarnt
Die Bregenzer reisten wie immer schon am Vortag an, können sich gut auf die Partie vorbereiten. Und auch bei der Vienna ist man gewarnt vor den Ländle-Kickern, trotz der zehn Punkte Vorsprung, die die Wiener auf Coach Martin Brenner und seine Mannschaft haben. „Eine Mannschaft mit viel individueller Klasse, sie legen großen Wert darauf, variabel zu spielen. Darauf müssen wir vorbereitet sein“, weiß Trainer Patrick Enengl.
Zuletzt schwächelte dessen Mannschaft – vor der Länderspielpause setzte es eine 0:6-Klatsche gegen Tabellenführer BW Linz, außerdem spielte die Vienna nur 2:2-Unentschieden im Stadtderby gegen die Young Violets Austria Wien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.