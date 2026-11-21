In die Länderspielpause gingen die Bregenzer mit einem 1:1-Unentschieden gegen Rapid Wien, haderten da nach dem Ausgleich in der Schlussphase mit zwei verlorenen Punkten. Die wollen sich die Festspielstädter nun gegen einen anderen Hauptstadt-Klub wieder zurückholen. Was aber auf der Hohen Warte beim Ligazweiten Vienna wohl kein einfaches Unterfangen werden wird. „Möglich ist es, aber dafür müssen wir sehr konsequent in der Defensive sein und effizienter als zuletzt in der Offensive“, weiß Sportkoordinator Patrick Schneider.