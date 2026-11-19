The question of whether Monday’s murder and attempted murder in Perg could have been prevented is the subject of an investigation. As reported, a mentally unstable Turkish man (35) is alleged to have slit his brother’s (30) throat with a knife during an argument. For the victim, any help came too late. The suspect, who has multiple prior convictions for violent crimes, is also alleged to have seriously injured his sister-in-law (31) with the same knife.