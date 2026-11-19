Brother Stabbed to Death
Is the Family Even Entitled to Compensation for Pain and Suffering After the Murder?
A lawyer from Steyr is puzzled that the suspect, who had a criminal record, was sent home from the Neuromed Campus in Linz before the fatal knife attack, despite having a history of violent crimes. He also addresses the question of whether compensation for emotional distress is possible for the victim’s relatives.
The question of whether Monday’s murder and attempted murder in Perg could have been prevented is the subject of an investigation. As reported, a mentally unstable Turkish man (35) is alleged to have slit his brother’s (30) throat with a knife during an argument. For the victim, any help came too late. The suspect, who has multiple prior convictions for violent crimes, is also alleged to have seriously injured his sister-in-law (31) with the same knife.
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