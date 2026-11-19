Das Gemälde zeigt blühende Kastanienbäume an einer Straße, auf der auf der einen Seite ein Mann und auf der anderen Seite drei Frauen vorbeigehen. Es entstand im Mai 1890 in Auvers-sur-Oise in Frankreich, zwei Monate vor dem Tod des niederländischen Malers. Der Schätzwert lag bei 180 Millionen Dollar. Das bisher teuerste Van-Gogh-Werk war „Obstgarten mit Zypressen“. Es war 2022 für 117,2 Millionen Dollar versteigert worden.