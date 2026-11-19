Rekord bei Auktion
174 Millionen Euro für Van-Gogh-Meisterwerk
Vincent van Goghs Meisterwerk „Blühende Kastanienbäume“ wurde am Mittwoch bei Sotheby’s in New York für 190,4 Millionen Dollar versteigert. Dies markiert einen neuen Auktionsrekord für den Künstler sowie den zweithöchsten Preis, der jemals bei Sotheby’s für ein Kunstwerk erzielt wurde.
Das Gemälde zeigt blühende Kastanienbäume an einer Straße, auf der auf der einen Seite ein Mann und auf der anderen Seite drei Frauen vorbeigehen. Es entstand im Mai 1890 in Auvers-sur-Oise in Frankreich, zwei Monate vor dem Tod des niederländischen Malers. Der Schätzwert lag bei 180 Millionen Dollar. Das bisher teuerste Van-Gogh-Werk war „Obstgarten mit Zypressen“. Es war 2022 für 117,2 Millionen Dollar versteigert worden.
Vor Auktion Einspruch gegen Versteigerung
Zur Versteigerung angeboten wurde das Bild von der Familie Blaquier-Arrieta, die nach Angaben von Sotheby‘s das Gemälde im Jahr 1975 erwarb und es damit seit gut einem halben Jahrhundert besaß. Allerdings hatten die Nachfahren des deutschen Verlegers Samuel Fischer, der seinerseits das Gemälde 1909 in Paris erworben und damit zuvor besessen hatte, Einspruch gegen die Versteigerung eingelegt.
Sotheby‘s hat diesen Betrag auf X geteilt:
Die „New York Times“ berichtete, er habe das Bild 1936 unter finanziellem Druck durch die NS-Verfolgung verkauft. Der Berliner Anwalt Gunnar Schnabel verlangte im Namen der Erben dem Zeitungsbericht zufolge einen Nachweis, dass die jüdische Familie das Bild damals zum Marktwert und unabhängig von der politischen Situation in Deutschland verkauft habe.
Sotheby‘s hatte bereits zuvor erklärt, es habe „umfassende Nachforschungen“ zur Eigentumsgeschichte von „Blühende Kastanienbäume“ angestellt. Das Gemälde war zwischen 1932 und 1933 einem Galeristen in Amsterdam übergeben und im Juni 1936 für 68.000 Schweizer Franken verkauft worden. Sotheby‘s erklärte, die Recherchen hätten nicht ergeben, dass das Gemälde unter Druck oder unter Marktwert verkauft worden sei.
Einigung mit sämtlichen rechtmäßigen Nachkommen
Einen Tag vor der geplanten Versteigerung meldete Sotheby‘s schließlich, dass eine Einigung zwischen der Familie Blaquier-Arrieta und sämtlichen rechtmäßigen Nachkommen von Hedwig und Samuel Fischer erzielt worden sei: „In Anerkennung der komplexen Geschichte des Gemäldes während der NS-Zeit und des Leids, das die Familie Fischer während des Holocaust ertragen musste, haben die beiden Familien eine für beide Seiten zufriedenstellende Einigung erzielt.“
Laut dem Auktionshaus äußerten die Erben der Familie Fischer ihre „Dankbarkeit für die vertrauensvollen und fairen Verhandlungen sowie die Zusammenarbeit mit Sotheby‘s und der Familie Blaquier-Arrieta“.
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