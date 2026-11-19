Das gab Kate der Trauerenden mit auf den Weg

Kate hielt lange die Hand der jungen Frau und fragte leise nach ihrem Befinden. Sie wollte wissen, ob das überlebende Baby auf der Intensivstation liegt und ob Jyoti selbst Schmerzen hat. „Ich wollte junge Mütter wie dich treffen“, sagte die Prinzessin und machte der tapferen Frau Mut. Bevor Kate weiterging, gab sie ihr noch einen Satz mit auf den Weg, der der trauernden Mutter Kraft spenden sollte: Sie solle stark bleiben, denn sie sei eindeutig sehr tapfer gewesen.