Die Prinzessin von Wales hielt die Hand einer trauernden Mutter, die vor einigen Wochen eine ihrer neugeborenen Zwillingstöchter verloren hatte, als sie ein Entbindungskrankenhaus in Mumbai besuchte. Es sind Bilder, die unter die Haut gehen.
Bei ihrem Besuch in einer Geburtsklinik in Mumbai hat Prinzessin Kate (44) eine Mutter getröstet, die erst vor wenigen Wochen eines ihrer Zwillingsmädchen verloren hat. Mit sanften Worten, Berührungen und echtem Mitgefühl für eine trauernde Mutter, weckte Erinnerungen an ihre verstorbene Schwiegermutter Prinzessin Diana.
Die 29-jährige Jyoti Karande hatte vor drei Wochen Frühchen-Zwillinge zur Welt gebracht. Ein Baby starb, das zweite Mädchen liegt auf der Neonatal-Intensivstation, während die junge Mutter selbst wegen einer Lungenentzündung behandelt wird.
Als Kate im Nowrosjee Wadia Maternity Hospital von dem Schicksalsschlag erfuhr, blieb sie nicht auf Distanz, sondern ging sofort auf die Frau zu, legte ihr tröstend eine Hand auf den Rücken und beugte sich zu ihr hinab, um auf Augenhöhe mit ihr zu sprechen.
Das gab Kate der Trauerenden mit auf den Weg
Kate hielt lange die Hand der jungen Frau und fragte leise nach ihrem Befinden. Sie wollte wissen, ob das überlebende Baby auf der Intensivstation liegt und ob Jyoti selbst Schmerzen hat. „Ich wollte junge Mütter wie dich treffen“, sagte die Prinzessin und machte der tapferen Frau Mut. Bevor Kate weiterging, gab sie ihr noch einen Satz mit auf den Weg, der der trauernden Mutter Kraft spenden sollte: Sie solle stark bleiben, denn sie sei eindeutig sehr tapfer gewesen.
Szenen erinnerten an das große Mitgefühl von Diana
Solche Szenen kennen Royal-Fans von niemandem so sehr wie von Prinzessin Diana.
Auch Lady Di suchte bei Auslandsreisen und Klinikbesuchen immer wieder die direkte Nähe zu Menschen in Not, kniete sich nieder, nahm Hände und schenkte ihnen ungeteilte Aufmerksamkeit. Genau diesen Geist trägt Prinz Williams Ehefrau weiter, wenn sie Protokoll und Distanz beiseiteschiebt und stattdessen zuhört und keine Berührungsängste zeigt.
Kate und William trafen Regierungschef Modi
Zum Abschluss ihres dreitägigen Besuchs in Indien haben der britische Thronfolger William und seine Frau Prinzessin Kate den indischen Premierminister Narendra Modi in Neu-Delhi getroffen. Der Regierungschef würdigte nach dem Treffen auf X die von William vor sechs Jahren gegründete globale Umweltinitiative und den damit verbundenen Preis. Er schätze die Bemühungen von Earthshot Prize, sich weltweit für innovative Klimalösungen einzusetzen.
Dadurch werde auch indischer Erfindungsgeist bei der Bewältigung globaler Umweltprobleme hervorgehoben, schrieb Modi, der das Thronfolgerpaar nach der Rückkehr von einem Besuch in den Philippinen empfing. Ein Thema waren auch die britisch-indischen Beziehungen. Er freue sich darauf, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen beiden Seiten weiter ausbauen zu können, so Modi weiter.
Earthshot-Umweltpreise
Am Dienstagabend wurden in Anwesenheit des Thronfolgerpaars die diesjährigen Earthshot-Umweltpreise der Königlichen Stiftung von William in der Wirtschaftsmetropole Mumbai verliehen, wo der Prinz und die Prinzessin den größten Teil ihres Besuchs verbrachten. Wie jedes Jahr wurden fünf Gewinnerprojekte ausgezeichnet, die jeweils eine Million Pfund (1,2 Millionen Euro) erhalten, um ihre Ideen weltweit auszubauen.
Unter anderem geht das Geld an den Himalaya-Staat Bhutan für seine Bemühungen um den Naturschutz sowie den größten indischen Hersteller von Dreirädern für den Personen- und Warentransport Mahindra Last Mile Mobility. Das Unternehmen bildet unter anderem Frauen aus, um elektrische Dreiräder zu fahren und zu reparieren.
Für Kate war es die erste Fernreise im Auftrag der Krone seit ihrer Krebserkrankung. Diese hatte sie im Frühjahr 2024 öffentlich gemacht. Danach musste sie sich monatelang behandeln lassen.
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