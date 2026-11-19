Als größte Schwachstelle machten die Tester die Farbgenauigkeit aus. „Zwar fiel die Färbung meist gleichmäßig aus, die erreichte Nuance entsprach jedoch oft nicht dem auf der Verpackung versprochenen Blondton.“ Das Endergebnis sei damit für Anwender schwer vorhersehbar. Ein Pluspunkt: Selbst nach vielen Haarwäschen veränderte sich die Färbung bei den meisten Produkten kaum.