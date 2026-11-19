Elf blonde Intensivcolorationen für die Anwendung zuhause wurden getestet. Die meisten Produkte halten die Farbe langfristig gut und decken graue Haare ausreichend ab. Die erzielten Blondtöne weichen laut den Ergebnissen jedoch „häufig deutlich von den Herstellerangaben ab“. Unterm Strich schnitt kein einziges Mittel besser als „durchschnittlich“ ab.
Als größte Schwachstelle machten die Tester die Farbgenauigkeit aus. „Zwar fiel die Färbung meist gleichmäßig aus, die erreichte Nuance entsprach jedoch oft nicht dem auf der Verpackung versprochenen Blondton.“ Das Endergebnis sei damit für Anwender schwer vorhersehbar. Ein Pluspunkt: Selbst nach vielen Haarwäschen veränderte sich die Färbung bei den meisten Produkten kaum.
„Die größte Enttäuschung im Test liefern ausgerechnet die teuersten Produkte“, kritisierten die Konsumentenschützer. Shyne Professional Keratin Color (26 Euro) und WeColour Haarfarbe (20 Euro), nur online erhältlich, werden beide mit professionellen Farbergebnissen beworben.
Farbtonunterschiede immens
„Im Praxistest wichen die erzielten Farbtöne jedoch so deutlich von den Herstellerangaben ab, dass die weiteren Untersuchungen abgebrochen wurden.“ Statt des versprochenen Hellblonds entstanden teilweise braune beziehungsweise rosa-violette Haarpartien. Beide Produkte wurden als „nicht zufriedenstellend“ eingestuft.
Am besten bewertete Erzeugnisse gehörten zu den günstigsten
Die beiden bestbewerteten Produkte kosten hingegen 2,45 bzw. 6,45 Euro, sie gehörten zu den günstigsten. Auch in der Spitzengruppe gab es keine Note über „durchschnittlich“. Die dort versammelten Erzeugnisse lieferten aber überzeugende Ergebnisse hinsichtlich Farbtreue, Gleichmäßigkeit und Grauhaarabdeckung.
Fazit: Wer Haare zu Hause färbt, sollte sich nicht am Preis orientieren. Die Untersuchung zeigt, dass teure Produkte keineswegs die besseren Ergebnisse liefern.
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