„Werden irgendwann kein Leitungswasser mehr servieren“

Die Diskussion um Wasserpreise in Lokalen ist jedenfalls nicht neu. Schon 2018 sorgte ein ganz ähnliches Posting auf Facebook für Aufregung. Auch damals wurde der Leitungswasserpreis im Landtmann – da wurden noch „nur“ 2,50 Euro verlangt – angeprangert. Gastronom Bernd Querfeld konterte dazu: „Irgendwann werden wir Gastronomen gar kein Leitungswasser mehr servieren.“ Acht Jahre später laufen die Geschäfte mit dem Wasser zum Kaffee aber offenbar weiterhin gut ...