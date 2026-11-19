„Und ein Wasser, bitte“: ein vermeintlich harmloser Satz mit Folgen. Denn wird für Leitungswasser in einem Lokal Geld verlangt, werden schnell empörte Stimmen laut. Aktuell steht – wieder einmal – das Wiener Traditionskaffeehaus Landtmann mit seinen Wasserpreisen im öffentlichen Fokus. 3,50 Euro werden hier für einen halben Liter Leitungswasser verlangt. Legitim oder frech?
Auf Facebook gehen wieder einmal die Wogen hoch. Grund für den Wirbel ist das öffentliche Posting eines niederösterreichischen Unternehmers, der sich am Mittwochnachmittag zu seinem Achterl Wein und einer Melange auch das berühmte Glaserl Wasser bestellte.
Anstelle des allseits bekannten kleinen Gläschen, brachte der Kellner einen halben Liter Wasser. Mit der Rechnung kam dann das blanke Entsetzen beim Niederösterreicher: 3,50 Euro für Wasser.
„Aufgefallen ist es mir erst, als der Kellner schon weg war. Vermutlich Teil des Konzepts“, unterstellt der Unternehmer dem Landtmann sogleich böse Absicht – und motzt: „Die Wiener Kaffeehauskultur lebt vom Glas Wasser im Kaffee. Im Café Landtmann lebt sie offenbar vom Glas Wasser neben dem Kaffee, gegen Aufpreis.“
„Stolze Preise ...“
Unter dem Beitrag sammelten sich binnen kürzester Zeit Hunderte Kommentare. „Puh, stolze Preise ...“, „Bin sowas von bei dir“, und „Frechheit“ ist da etwa zu lesen. Ein andere fordert gar zu Boykott der Lokalität auf: „Nicht hingegen und dann wird es die Gastronomie endlich merken, dass man nicht verlangen kann, was man will:“
Doch nicht alle finden die Preisgestaltung übertrieben oder gar ungerechtfertigt: „Finde ich vollkommen in Ordnung“ schreibt etwa ein User, ein anderer meint: „Jeder hat das Recht, seine Preise festzulegen“. „Solange bezahlt wird, kann er es verlangen“, findet auch eine Userin.
„Werden irgendwann kein Leitungswasser mehr servieren“
Die Diskussion um Wasserpreise in Lokalen ist jedenfalls nicht neu. Schon 2018 sorgte ein ganz ähnliches Posting auf Facebook für Aufregung. Auch damals wurde der Leitungswasserpreis im Landtmann – da wurden noch „nur“ 2,50 Euro verlangt – angeprangert. Gastronom Bernd Querfeld konterte dazu: „Irgendwann werden wir Gastronomen gar kein Leitungswasser mehr servieren.“ Acht Jahre später laufen die Geschäfte mit dem Wasser zum Kaffee aber offenbar weiterhin gut ...
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