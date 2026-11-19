„Es ist kalt hier, das wird ein Riesenthema sein!“ Auf Lewis Hamilton und Co. wartet beim Grand Prix in Las Vegas eine ganz besondere Herausforderung.
Zum Qualifying und Rennen sinken die Temperaturen in der Nacht auf unter zehn Grad Celsius, was das Aufwärmen der Reifen und das Energiemanagement auf den langen Geraden erschwert. Neben der Kälte sorgt eingeweihter Sand aus der Mojave-Wüste regelmäßig für rutschige Streckenverhältnisse abseits der Ideallinie.
„Jedes Jahr, wenn wir nach Vegas kommen, verbreiten alle eine Art Panik darüber, wie viele Kleidungsschichten man anziehen muss – und ob die Fahrer vielleicht sogar spezielle Überhandschuhe brauchen, damit ihnen am Lenkrad nicht die Hände einfrieren“, schildert der ehemalige Pilot Jolyon Palmer im Podcast „F1 Nation“.
Und erklärt weiter: „Vier Grad wären – so glaube ich – ein Rekord bei einem Formel-1-Rennen. Sollte es also tatsächlich so kommen, wäre das ziemlich extrem.“
Verstappen: „Das ist der Schlüssel“
Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) triumphierte 2023 und 2025, 2024 schlug George Russell im Mercedes zu.
Die Strecke sei „so anders und für alle so schwer zu verstehen“, sagte Verstappen. Das Problem sei, „dass es dort so kalt ist, dass sich jedes Auto ganz anders verhält. (...) Wir werden sehen, ob wir die Reifen zum Arbeiten bringen. Das ist der Schlüssel.“
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