Zu einem Erlebnis wollen Lustenaus Fans das samstägige Spiel (17) ihres Teams bei der WSG Tirol machen. Zum einen lockt der Christkindlmarkt in Innsbruck und zum anderen natürlich der Auftritt der Austria im Tivolistadion. Ziel ist es, die Auswärtspartie zu einem Heimspiel zu machen. Drei Busse hat der Verein dafür organisiert und seit Mittwoch sind diese rappelvoll. „Wir haben auch zahlreiche Helfer eingeladen und freuen uns schon riesig auf die Stimmung“, bekräftigt Austria-Geschäftsführer Vincent Baur. Hinzu kommt noch ein zusätzlicher vierter Bus, der von den Fans organisiert wurde. „Offiziell sind es rund 200 angemeldete Fans.“