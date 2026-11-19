Am Samstag hat Austria Lustenau im West-Derby gegen die WSG Tirol den ersten Auswärtssieg anvisiert. Und dafür bringt der Bundesliga-Aufsteiger jede Menge Unterstützung über den Arlberg – mehrere Fan-Busse sind schon gefüllt, weitere Anhänger werden erwartet.
Zu einem Erlebnis wollen Lustenaus Fans das samstägige Spiel (17) ihres Teams bei der WSG Tirol machen. Zum einen lockt der Christkindlmarkt in Innsbruck und zum anderen natürlich der Auftritt der Austria im Tivolistadion. Ziel ist es, die Auswärtspartie zu einem Heimspiel zu machen. Drei Busse hat der Verein dafür organisiert und seit Mittwoch sind diese rappelvoll. „Wir haben auch zahlreiche Helfer eingeladen und freuen uns schon riesig auf die Stimmung“, bekräftigt Austria-Geschäftsführer Vincent Baur. Hinzu kommt noch ein zusätzlicher vierter Bus, der von den Fans organisiert wurde. „Offiziell sind es rund 200 angemeldete Fans.“
Erster Auswärtssieg anvisiert
Baur rechnet aber mit weitaus mehr, weil viele mit dem Auto oder per Zug nach Innsbruck fahren. Allerdings ist die Arlberg-Bahnstrecke wegen Sanierungsarbeiten zwischen Bludenz und Ötztal ausgerechnet an diesem Wochenende gesperrt. Stattdessen gibt es Ersatzbusse. So richtig perfekt würde der Innsbrucker Adventszauber mit einem Auswärtssieg. Es wäre der erste in dieser Spielzeit für den Aufsteiger, der bisher in der Fremde lediglich einen Punkt bei Sturm Graz geholt hat. Die Tiroler wiederum haben in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel gewonnen.
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