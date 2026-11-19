Mehrfach hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „systematische“ Drosselungen bei Starshield, dem militärischen Ableger von Starlink, beklagt. US-Techmilliardär Elon Musk, der Mann hinter dem Satelliten-Kommunikationssystem, wirft ihm jetzt deswegen vor, zu lügen.
Selenskyj sei diesbezüglich „nicht immer ehrlich“, so Musk in einem Live-Interview mit der „New York Times“ am Donnerstag. Der ukrainische Staatschef „lügt“ hinsichtlich der Einschränkungen bei dem Satelliten-Kommunikationssystem seiner Firma, sagte der SpaceX-Gründer.
Musk: Keine militärische Nutzung
„In Wirklichkeit“ bitte Selenskyj darum, „die kommerziellen Starlink-Satelliten für militärische Operationen zu nutzen“, behauptete Musk, der per Video aus China zugeschaltet war, wo er sich als Teil der Delegation von US-Präsident Donald Trump aufhielt. „Wir haben dies abgelehnt“, fügte er hinzu.
Musk bezichtigte Selenskyj, schon mehrfach Unwahrheiten gesagt zu haben:
Vergangene Woche hatte Selenskyj neue „systematische“ Einschränkungen bei Starshield beklagt. Ukrainischen Angaben zufolge machen die Einschränkungen es praktisch unmöglich, russische Jet-Drohnen abzufangen. Selenskyj zufolge sind die Einschränkungen kein Zufall. Stattdessen gehe die Ukraine von einer „systematischen Geschwindigkeitsbegrenzung“ bei Starshield aus.
Wichtig für Drohnensteuerung
Die Ukraine hatte erstmals im Oktober Probleme mit dem Starshield-System gemeldet, das die militärische Variante von Starlink ist. Das Satelliten-System spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte an der Front und ist auch für die Steuerung von Drohnen beziehungsweise deren Abwehr wichtig.
Kurz zuvor war es zu einem Konflikt zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump wegen dessen Diesel-Deals mit Russland gekommen. Das „Wall Street Journal“ hatte damals berichtet, SpaceX-Chef Elon Musk habe die Einschränkung von Starshield für die Ukraine angeordnet. Musk, der seine Einstellung zur Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehrfach geändert hat, erklärte dagegen, „alle Beschränkungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung“ des Starshield-Systems würden vom US-Militär und letztlich vom Präsidenten entschieden. Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth wiesen dies zurück.
Demokraten wollen Antworten
Wegen der Kontroverse kommt auf Musk und seine Weltraumfirma eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Jänner die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von SpaceX, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Sie wollen Antworten auf die Frage, wer die Starshield-Drosselung angeordnet hat.
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