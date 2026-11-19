Kurz zuvor war es zu einem Konflikt zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump wegen dessen Diesel-Deals mit Russland gekommen. Das „Wall Street Journal“ hatte damals berichtet, SpaceX-Chef Elon Musk habe die Einschränkung von Starshield für die Ukraine angeordnet. Musk, der seine Einstellung zur Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehrfach geändert hat, erklärte dagegen, „alle Beschränkungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung“ des Starshield-Systems würden vom US-Militär und letztlich vom Präsidenten entschieden. Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth wiesen dies zurück.