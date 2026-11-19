US-Präsident Donald Trump sieht Anzeichen dafür, dass sich der Iran mit chemischen und biologischen Waffen beschäftigt. Auch Israels Regierung sagt, dass der Iran seine Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer Waffen intensiviere. Sie bezieht sich dabei auf Geheimdienstinformationen.
„Es gibt Hinweise darauf, dass der Iran sich mit Gasen und (...) biologischen Waffen befasst“, sagte Trump zum US-Sender Fox News. Das Nachrichtenportal „Axios“ berichtete, dass der Politiker eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gemeinsam mit Israel in Betracht ziehe. Der US-Präsident hatte den Krieg zu Beginn damit gerechtfertigt, dass der Iran niemals eine Atomwaffe besitzen dürfe. Da man Teheran den Weg im Nuklearbereich versperrt habe, befasse sich das Land jetzt mit biologischen Waffen.
Im festgefahrenen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wächst erneut die Gefahr einer militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen griffen sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig an. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormuz. Irans Revolutionsgarden haben am Mittwoch Explosionen an Schiffen östlich der Meerenge gemeldet. Drei weitere Öltanker seien auf Minen gefahren und in Brand geraten. Die Besatzungen hätten die Warnungen ignoriert, als sie mit ausgeschalteten Navigationssystemen in Sperrgebieten unterwegs gewesen seien.
Anführer „üble Leute“
Irans Revolutionsgarden beanspruchen die Kontrolle über die Straße von Hormuz und werten Durchfahrten als Verstoß gegen ein Abkommen mit den USA. Das Weiße Haus behauptet seinerseits, die Straße unter Kontrolle zu haben. Am Dienstag hat das US-Militär erstmals seit fast zwei Wochen wieder Ziele auf der iranischen Insel Qeshm im Persischen Golf attackiert. Mit der „USS Theodore Roosevelt“ ist inzwischen ein dritter US-Flugzeugträger im Einsatzgebiet des Mittleren Ostens eingetroffen. Das verschafft dem Weißen Hau mehr Möglichkeiten für Luftangriffe im Iran.
„Wir werden sehen – das neue Jahr steht vor der Tür, und wir werden sehen, was nach dem 1. Jänner passiert“, sagte Trump. Er bezeichnete die Anführer im Iran als „üble Leute“.
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