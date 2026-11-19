Im festgefahrenen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wächst erneut die Gefahr einer militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen griffen sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig an. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormuz. Irans Revolutionsgarden haben am Mittwoch Explosionen an Schiffen östlich der Meerenge gemeldet. Drei weitere Öltanker seien auf Minen gefahren und in Brand geraten. Die Besatzungen hätten die Warnungen ignoriert, als sie mit ausgeschalteten Navigationssystemen in Sperrgebieten unterwegs gewesen seien.