Immer mehr Burgenländer teilen sich regional erzeugten Ökostrom. Eine neue Auswertung der Raiffeisen-Energiegenossenschaften zeigt, welche drei Regionen dabei die Nase vorn haben und warum sich das Modell auch finanziell lohnen kann.
Strom vom Nachbarn statt vom großen Energieversorger: Was vor wenigen Jahren noch ungewöhnlich klang, ist im Burgenland längst Alltag. Immer mehr Haushalte erzeugen ihren eigenen Ökostrom oder beziehen ihn über regionale Energiegenossenschaften. Eine aktuelle Raiffeisen-Auswertung zeigt nun, wo besonders eifrig geteilt wird. Insgesamt sind bereits rund 17.600 Stromanschlüsse beteiligt, darunter 5753 Erzeuger und 11.815 Verbraucher.
Eisenstadt führt, Rotenturm hat die meisten Erzeuger
Die Hochburgen liegen in Eisenstadt, Rotenturm und Mattersburg. Gemeinsam kommen die drei Regionen auf 3347 Anschlüsse, davon 1053 Stromlieferanten und 2294 Abnehmer. Eisenstadt führt mit 1331 Anschlüssen und 388 Erzeugern in elf Gemeinden, gefolgt von Rotenturm mit 1249 Anschlüssen und 416 Erzeugern in 22 Gemeinden. Mattersburg schafft es trotz seines kleineren Einzugsgebiets von nur sechs Gemeinden mit 767 Anschlüssen und 249 Erzeugern auf Platz drei. Während Eisenstadt bei der Gesamtzahl vorne liegt, hat Rotenturm die meisten aktiven Stromproduzenten.
Das Prinzip ist einfach: Wer mit seiner Photovoltaikanlage mehr Strom erzeugt, als er selbst benötigt, kann den Überschuss innerhalb der Genossenschaft an andere Mitglieder weitergeben. Ergänzt wird der Sonnenstrom durch regionale Kleinwasserkraft und Biogas. Auch wer keine eigene PV-Anlage besitzt, kann davon profitieren.
Vor allem finanziell soll sich das Modell rechnen. Mitglieder regionaler Energiegenossenschaften zahlen 28 Prozent weniger Netzkosten, zudem entfallen die Elektrizitätsabgabe und der Erneuerbaren-Förderbeitrag. Laut Raiffeisen seien dadurch Einsparungen von bis zu 35 Prozent gegenüber herkömmlichen Stromanbietern möglich. Wie hoch der Vorteil tatsächlich ausfällt, hängt allerdings vom Stromverbrauch, den Tarifen und der verfügbaren Menge an Gemeinschaftsstrom ab.
Burgenländisches Modell macht österreichweit Schule
Gestartet wurde das Projekt 2022. Mittlerweile gibt es im Burgenland 19 regionale Raiffeisen-Energiegenossenschaften sowie eine überregionale Bürgerenergiegenossenschaft. „Wir schaffen die Basis, damit die Menschen untereinander Strom zu fairen Tarifen handeln können“, erklärt Raiffeisenlandesbank-Generaldirektor-Stellvertreterin Eva Fugger.
Das Konzept hat längst Nachahmer gefunden: Österreichweit sind nach burgenländischem Vorbild inzwischen mehr als 240 Energiegenossenschaften mit über 60.000 Teilnehmern entstanden. Und die Entwicklung zeigt, dass Strom längst nicht mehr ausschließlich von großen Energieunternehmen kommen muss. Immer öfter liefert ihn der Nachbar.
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