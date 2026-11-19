Eisenstadt führt, Rotenturm hat die meisten Erzeuger

Die Hochburgen liegen in Eisenstadt, Rotenturm und Mattersburg. Gemeinsam kommen die drei Regionen auf 3347 Anschlüsse, davon 1053 Stromlieferanten und 2294 Abnehmer. Eisenstadt führt mit 1331 Anschlüssen und 388 Erzeugern in elf Gemeinden, gefolgt von Rotenturm mit 1249 Anschlüssen und 416 Erzeugern in 22 Gemeinden. Mattersburg schafft es trotz seines kleineren Einzugsgebiets von nur sechs Gemeinden mit 767 Anschlüssen und 249 Erzeugern auf Platz drei. Während Eisenstadt bei der Gesamtzahl vorne liegt, hat Rotenturm die meisten aktiven Stromproduzenten.