Zoltan Balogh ließ bei einer Videoanalyse zu viel Frust ab, zog daraufhin die Konsequenz und nahm seinen Hut als Trainer von WHA-Meisterliga-Klub BW Feldkirch. Sportchef Bernhard Grissmann erklärt die Situation und warum man trotzdem im Guten auseinandergehen kann. Mit Ex-Hard-Coach Hannes Jon Jonsson fand er zudem einen sehr qualifizierten Interimstrainer.
Schon in den vergangenen Wochen war ein wenig Sand in das Getriebe bei den Feldkircher Handballerinnen geraten, bei der Videoanalyse am Montagabend entlud sich der Frust. Coach Zoltan Balogh ließ sich gegenüber einer Spielerin zu einer Aussage hinreißen. „Bei einer Videoanalyse darf diskutiert werden, auch ein wenig lauter. Aber Zoltan hat das mit zu viel Nachdruck formuliert“, sagt Feldkirch-Sportchef Bernhard Grissmann, der am selben Abend noch von dem Vorfall erfuhr.
„Zoltan hat mich angerufen und sich dafür entschuldigt, was ihm herausgerutscht ist. Und dass er die Konsequenz dafür tragen wird und seine Trainertätigkeit ab sofort beendet.“ Der Verein nahm an, der nunmehrige Ex-Trainer trat am Dienstag noch einmal vor das Team und entschuldigte sich explizit bei der Spielerin.
Ein Interim mit Namen
Hannes Jonsson, ehemaliger Trainer vom HC Hard und ein guter Bekannter von Sportchef Grissmann, wird die Feldkircher Damen sowie die U18 vorerst bis zum 10. Jänner als interimistischer Trainer unterstützen. Es ist seine erste Tätigkeit als Trainer einer Damenmannschaft – und gerade diese Herausforderung reizt ihn. „Uns war wichtig, eine schnelle Lösung für unsere U18 und die Damen zu finden. Und um sie auf die wichtigen Spiele gegen Korneuburg am Samstag und gegen Eggenburg am 9. Jänner entsprechend vorzubereiten. Es freut mich sehr, dass sich Hannes so kurzfristig bereit erklärt hat, uns hier vorerst zu helfen“, sagt Grissmann erleichtert. Jonsson hat bereits das Training am Mittwoch geleitet und wird versuchen, die Mannschaft in der kurzen Zeit kennenzulernen und perfekt auf die Gegnerinnen aus Korneuburg einzustellen, damit die Damen im letzten Liga-Spiel des Jahres ein Erfolgserlebnis in eigener Halle feiern können.
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