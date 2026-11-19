Ein Interim mit Namen

Hannes Jonsson, ehemaliger Trainer vom HC Hard und ein guter Bekannter von Sportchef Grissmann, wird die Feldkircher Damen sowie die U18 vorerst bis zum 10. Jänner als interimistischer Trainer unterstützen. Es ist seine erste Tätigkeit als Trainer einer Damenmannschaft – und gerade diese Herausforderung reizt ihn. „Uns war wichtig, eine schnelle Lösung für unsere U18 und die Damen zu finden. Und um sie auf die wichtigen Spiele gegen Korneuburg am Samstag und gegen Eggenburg am 9. Jänner entsprechend vorzubereiten. Es freut mich sehr, dass sich Hannes so kurzfristig bereit erklärt hat, uns hier vorerst zu helfen“, sagt Grissmann erleichtert. Jonsson hat bereits das Training am Mittwoch geleitet und wird versuchen, die Mannschaft in der kurzen Zeit kennenzulernen und perfekt auf die Gegnerinnen aus Korneuburg einzustellen, damit die Damen im letzten Liga-Spiel des Jahres ein Erfolgserlebnis in eigener Halle feiern können.