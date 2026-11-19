Am besten gefällt uns die Idee, die Kaffees direkt miteinander zu vergleichen. Wer sonst immer zu denselben Bohnen greift, kann so herausfinden, welche Sorten auch nach Weihnachten noch in der eigenen Küche landen könnten. Zu zweit macht das beim Frühstück gleich doppelt Spaß, weil man sich darüber austauschen kann, welcher Espresso einem besser schmeckt.