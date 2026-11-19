Von süßen Versuchungen über Beauty-Schätze bis hin zu Nerd-Favoriten, Puzzle-Spaß und herzhaften Schmankerln: Wir haben uns durch die bunte Welt der Adventkalender gekostet, getestet und geklickt. Doch hält der Inhalt, was der Preis verspricht?
Die Vorweihnachtszeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Wartens. Und was könnte uns das Warten auf das Christkind besser versüßen als 24 kleine Überraschungen?
Doch längst sind die kleinen Schachteln nicht mehr nur Kindern und Schokoladenliebhabern vorbehalten. Die Auswahl ist mittlerweile riesig und reicht weit über klassische Naschereien hinaus. Für beinahe jeden Geschmack gibt es inzwischen den passenden Kalender. Und genau diese Vielfalt haben wir uns auch heuer wieder genauer angesehen.
Für jeden Geschmack das passende Türchen
Für alle, die innerlich ohnehin nie ganz erwachsen geworden sind, warten etwa Kalender aus der Welt von Anime und Manga. Wer sich lieber selbst etwas Gutes tut, dürfte bei den Beauty- und Pflegekalendern fündig werden. Auch Naschkatzen, die vor Weihnachten ein wenig bewusster genießen möchten, kommen auf ihre Kosten. Wer es lieber pikant statt süß mag, muss ebenfalls nicht leer ausgehen.
Und für alle, die es sich in der kalten Jahreszeit am liebsten gemütlich machen, gibt es ebenfalls einiges zu entdecken. Ob für kuschelige Abende, genussvolle Momente oder kleine Auszeiten vom vorweihnachtlichen Trubel.
24 Türchen – aber ist der Preis gerechtfertigt?
So unterschiedlich die Kalender auch sein mögen, eine Frage stellen wir bei unserem großen Adventkalender-Test allen: Was steckt tatsächlich hinter den 24 Türchen? Denn schöne Verpackungen und große Versprechen sind das eine. Entscheidend ist, ob auch der Inhalt überzeugt und ob sich die Anschaffung finanziell lohnt.
Wir haben deshalb genau hingeschaut und die Kalender auf Inhalt, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis geprüft ...
Dieser Adventkalender richtet sich an alle, die es lieber salzig als süß mögen. Hinter 24 Türchen warten insgesamt 759 Gramm Knabbervergnügen von Kelly’s, Soletti, POM-BÄR und Goldfish. Von klassischen Chips über Snips und Erdnüsse bis hin zu Laugenherzen, Popcorn und Linsenchips ist einiges dabei.
Besonders erfreulich ist die Markenvielfalt. Allerdings wiederholen sich manche Sorten, und einige Portionen fallen recht klein aus. Auch echte Überraschungen sucht man zwischen den bekannten Snack-Klassikern eher vergeblich.
Bewertung:
Inhalt: 4 von 5
Qualität: 4 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 4- von 5
Hier kommen Naschkatzen und Knabberfans gleichermaßen auf ihre Kosten! Der KoRo Classic Adventskalender überrascht mit einer bunten Mischung aus Nüssen, Trockenfrüchten, Schokolade, Proteinriegeln und herzhaften Knabbereien. Wer schon im vergangenen Jahr einen KoRo-Adventkalender hatte, darf sich heuer auf einiges Neues freuen – beim Inhalt wurde ordentlich durchgemischt. Auch die vegane Variante überzeugt mit 24 rein pflanzlichen Naschereien – ganz ohne tierische Zutaten.
Die Produktvielfalt kann sich sehen lassen. Allerdings sind manche Portionen recht klein und nicht jedes Türchen bringt eine kulinarische Überraschung. Mit 55 Euro ist der Kalender zudem kein Schnäppchen.
Bewertung:
Inhalt: 4 von 5
Qualität: 5 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
Wer mit „Star Wars“ aufgewachsen ist, hat auch als Erwachsener noch seinen Spaß daran, jeden Tag ein paar Steine zusammenzustecken. Gerade weil die Mini-Modelle schnell gebaut sind, passt der Kalender gut in den Dezember: Türchen auf, kurz bauen und schon wächst die kleine „Star Wars“-Sammlung am Schreibtisch. Für Fans, die sich sonst eher ein großes Set gönnen, ist das eine nette Abwechslung.
Natürlich können auch Kinder mit dem „Star Wars“-Kalender ihren Spaß haben, und LEGO bietet außerdem Adventkalender zu anderen Themen an. Schön ist auch die Idee, den Kalender gemeinsam aufzumachen: Einer baut, der andere darf raten, welches Raumschiff da gerade entsteht.
Bewertung:
Inhalt: 3 von 5
Qualität: 5 von 5
Preis/Leistung: 5 von 5
Gesamtnote: 4+ von 5
Ein Adventkalender, der schon optisch einiges hermacht! Cinereplicas hat sich für „One Piece“-Fans etwas Besonderes einfallen lassen: Die Verpackung sieht aus wie Choppers berühmter roter Hut. Dahinter verstecken sich 24 kleine Überraschungen, darunter Schlüsselanhänger, Schreibwaren und andere Fanartikel. Besonders cool: Die Box kann man auch nach Weihnachten noch verwenden.
Inhaltlich ist der Kalender eine nette Mischung, allerdings sind einige Geschenke eher Kleinigkeiten, die man nicht unbedingt braucht. Mit knapp 45 Euro ist er außerdem nicht gerade günstig. Für echte „One Piece“-Fans dürfte sich die Freude dennoch in Grenzen halten – zumindest dann, wenn man größere Sammlerstücke erwartet.
Bewertung:
Inhalt: 3 von 5
Qualität: 4 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 3+ von 5
Auch Naruto-Fans dürfen sich heuer über einen eigenen Adventkalender freuen. Besonders auffällig ist der drehbare Rasengan auf der Vorderseite. Hinter den 24 Türchen warten kleine Überraschungen aus der Anime-Welt, darunter Socken, Magnete und verschiedene Accessoires. Die Verpackung ist jedenfalls ein echter Hingucker.
Beim Inhalt hätte es stellenweise allerdings ruhig etwas mehr sein dürfen. Viele Geschenke sind eher klein und dürften vor allem für eingefleischte Fans interessant sein. Für rund 40 Euro bekommt man zwar eine abwechslungsreiche Mischung, ein richtig großes Highlight sollte man sich aber nicht erwarten.
Bewertung:
Inhalt: 3 von 5
Qualität: 4 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 3+ von 5
Hier ist der Name Programm! Der „House of Gold“-Adventkalender von Catrice kommt in einer auffälligen goldenen Verpackung daher und macht schon vor dem ersten Öffnen einiges her. Hinter den 24 Türchen verstecken sich verschiedene Make-up- und Beauty-Produkte – teilweise sogar in Originalgröße. Vor allem Schminkfans dürften damit ihre Freude haben.
Auch preislich kann sich der Kalender sehen lassen. Für rund 35 Euro bekommt man eine ordentliche Auswahl zum Ausprobieren. Allerdings ist nicht jedes Produkt für jeden Geschmack geeignet. Wer gerne mit unterschiedlichen Farben und Looks experimentiert, ist hier aber gut aufgehoben.
Bewertung:
Inhalt: 4 von 5
Qualität: 4 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
Dieser Adventkalender sieht fast schon zum Anbeißen aus! Essence setzt heuer auf eine verspielte, pinke Backstuben-Optik, die sofort Weihnachtsstimmung aufkommen lässt. Hinter den 24 Türchen verstecken sich verschiedene Beauty-Überraschungen. Besonders jüngere Schminkfans dürften an der bunten Mischung Gefallen finden.
Für knapp 37 Euro ist der Kalender noch relativ günstig im Vergleich zu anderen Beautykalendern. Allerdings sollte man sich keine Luxusprodukte erwarten. Dafür gibt es jede Menge Kleinigkeiten zum Ausprobieren. Wer essence ohnehin gerne verwendet, kommt hier absolut auf seine Kosten.
Bewertung:
Inhalt: 4 von 5
Qualität: 3 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 4+ von 5
Wer sagt eigentlich, dass Beauty-Adventkalender nur etwas für Frauen sind? Douglas beweist mit seinem Männer-Adventkalender das Gegenteil! Statt Schokolade gibt’s hinter den 24 Türchen jede Menge Pflegeprodukte, mit denen sich auch die Herren der Schöpfung ein bisschen verwöhnen können. Optisch kommt der Kalender eher schlicht daher und auch der Inhalt haut einen nicht gerade vom Hocker. Hauptsächlich 2 in1 Duschgels und ähnliche Pflegeprodukte sorgen für wenig Abwechslung.
Preislich ist der Adventkalender mit rund 40 Euro noch im Rahmen. Besonders cool: Statt irgendwelcher unnötiger Kleinigkeiten gibt’s hier Produkte, die Mann tatsächlich im Alltag gebrauchen kann. Ein bisschen Wellness im Badezimmer kann schließlich auch den Herren nicht schaden!
Bewertung:
Inhalt: 3 von 5
Qualität: 3 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 3 von 5
Hier kommen vor allem Hautpflege-Fans auf ihre Kosten! Douglas setzt beim „Skin Focus Luxury“-Adventkalender auf verschiedene Pflegeprodukte, die für ordentlich Wellness für die Haut sorgen sollen. Auch optisch macht der Kalender einen eleganten Eindruck und wirkt weniger verspielt als viele andere Beauty-Varianten.
Ein Schnäppchen ist der Kalender mit knapp 60 Euro allerdings nicht gerade. Dafür darf man sich auch eine gute Mischung erwarten. Wer gerne neue Pflegeprodukte ausprobiert, dürfte hier richtig sein. Etwas schade ist allerdings, dass sich hinter einigen Türchen nur kleine Probiergrößen verstecken.
Bewertung:
Inhalt: 4 von 5
Qualität: 4 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
Schon die Verpackung macht einiges her! Lena Gercke setzt bei ihrem Adventkalender auf Bordeauxrot und goldene Details. Hinter den 24 Türchen versteckt sich eine Mischung aus Beauty, Pflege und Lifestyle. Mit dabei sind unter anderem bekannte Marken wie Rosental Organics, Doonails und sogar Dr. Emi (!). Für Abwechslung ist also gesorgt.
Preislich muss man für den Kalender mit knapp 100 Euro allerdings schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Laut Anbieter liegt der Warenwert bei über 458 Euro. Das klingt erstmal nach einem echten Schnäppchen. Allerdings bringt auch der höchste Warenwert wenig, wenn man mit der Hälfte der Produkte nichts anfangen kann. Für Fans kann die Auswahl dennoch interessant sein.
Bewertung:
Inhalt: 5 von 5
Qualität: 4 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 4+ von 5
Pink, glänzend und ziemlich auffällig! Sarah Harrison setzt bei ihrem „Merry Glowmas“-Adventkalender auf jede Menge Glamour. Hinter den 24 Türchen warten Beauty-Produkte, Pflege, Lifestyle-Artikel und sogar kleine Naschereien. Die Mischung ist jedenfalls abwechslungsreich und sorgt dafür, dass man nicht jeden Tag das Gleiche auspackt.
Knapp 100 Euro muss man dafür allerdings hinlegen. Der angegebene Warenwert von über 280 Euro kann sich zwar sehen lassen, trotzdem ist der Kalender kein Schnäppchen. Vor allem bei den kleineren Lifestyle-Produkten stellt sich die Frage, ob man sie tatsächlich braucht. Dafür punktet der Kalender mit seiner Vielfalt.
Bewertung:
Inhalt: 4 von 5
Qualität: 4 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
Wer lieber auf Naturkosmetik statt auf Make-up setzt, dürfte mit diesem Adventkalender seine Freude haben. Weleda hat eine bunte Mischung aus Pflegeprodukten für Gesicht, Körper und Haare zusammengestellt. Darunter befinden sich auch bekannte Klassiker wie die Skin-Food-Creme. Die winterliche Verpackung passt außerdem perfekt zur Weihnachtszeit.
Mit knapp 80 Euro ist der Kalender zwar nicht gerade günstig, dafür sind neben kleineren Produkten auch elf Originalgrößen enthalten. Gerade wer Weleda ohnehin gerne verwendet, bekommt hier einiges geboten. Etwas mehr Abwechslung wäre für alle schön, die im Advent gerne unterschiedliche Produkte kennenlernen möchten.
Bewertung:
Inhalt: 4 von 5
Qualität: 5 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 4+ von 5
Ein Adventkalender für echte Feinschmecker: Statt klassischer Schokolade warten beim djoon-Kalender 24 handgemachte Dattelpralinen in 21 verschiedenen Sorten. Besonders reizvoll sind die exklusiven Kalender-Kreationen, die es laut Hersteller nur in dieser Edition gibt. Geschmacklich können die kleinen Pralinen durchaus überraschen: Die Kombinationen sind außergewöhnlich, die Aromen fein abgestimmt und die Qualität schmeckt man.
Zusätzlich sorgen ein kniffliges Adventrätsel mit Gewinnchance, eine Weihnachtskarte und ein persönlicher 10-Euro-Gutschein für Abwechslung. Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen: Die Pralinen sind recht klein und bei einem Preis von 69,90 Euro ist der Kalender alles andere als ein Schnäppchen. Hier bezahlt man eindeutig für besondere Zutaten, Handarbeit und ausgefallene Geschmackskreationen.
Bewertung:
Inhalt: 5 von 5
Qualität: 5 von 5
Preis/Leistung: 2 von 5
Gesamtnote: 4- von 5
Ein Adventskalender für alle, die gerne kochen und in ihrer Küche neue Geschmackserlebnisse entdecken möchten. Hinter den 24 Türchen verstecken sich nicht nur zahlreiche Gewürzmischungen, Salze, Dressings und Öle, sondern auch hochwertige Küchenaccessoires.
Wer gerne kocht, bekommt hier tatsächlich etwas für sein Geld: Die Gewürzmischungen sind vielseitig einsetzbar und helfen dabei, alltägliche Gerichte geschmacklich aufzuwerten. Auch die Keramikprodukte bieten einen Mehrwert, der über die Adventzeit hinausgeht.
Mit 129,99 Euro ist der Premium-Kalender zwar kein Schnäppchen, angesichts der hochwertigen Ausstattung und der vielseitigen Inhalte ist der Preis aber durchaus nachvollziehbar.
Bewertung:
Inhalt: 5 von 5
Qualität: 5 von 5
Geschmack: 5 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 5 von 5
Ein Kalender für alle, die es gerne gemütlich und gut duftend haben. Hinter den 24 Türchen verstecken sich Duftkerzen, Raumsprays und Duftstäbchen von AVA & MAY und CLUB NOÉ. Neben beliebten Klassikern gibt es auch Neuheiten und exklusive Produkte.
Qualitativ können die Produkte überzeugen. Besonders die Düfte sind eine große Stärke der Marke und sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Etwas enttäuschend ist allerdings, dass die meisten Kerzen recht klein ausfallen. Bei einem Preis von knapp 150 Euro hätte man sich durchaus mehr Inhalt erwartet.
Inhalt: 3 von 5
Qualität: 5 von 5
Duft: 5 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 3+ von 5
Ein Adventkalender, der schon optisch etwas hermacht: Das süße Weihnachtshaus von LUSH versteckt hinter 25 Türchen eine bunte Mischung aus Badebomben und Schaumbädern. Neben beliebten Klassikern warten auch exklusive Weihnachtseditionen. Für jede Menge Abwechslung und duftenden Badespaß ist also gesorgt.
Die Produkte überzeugen mit den typischen, intensiven LUSH-Düften. Ein weiterer Pluspunkt: Die Badebomben müssen nicht unbedingt auf einmal aufgebraucht werden und können je nach Größe auch für mehrere Bäder reichen. Die Verpackung besteht zudem aus recyceltem Karton.
Allerdings hat der Kalender einen offensichtlichen Haken: Man braucht eine Badewanne! Außerdem ist er ziemlich teuer und richtet sich daher vor allem an eingefleischte LUSH-Fans und echte Badefreunde.
Bewertung:
Inhalt: 5 von 5
Qualität: 5 von 5
Duft: 5 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
Ein echter Hingucker ist dieser Adventkalender in Form eines hübschen violett-pinken Stadthauses. Hinter den 24 Türchen verstecken sich Bio-Pyramidenteebeutel mit zwölf unterschiedlichen Teemischungen. Von würzigem Lebkuchen-Tee über fruchtige Kreationen bis hin zu Minze und Zimt ist für Abwechslung gesorgt.
Optisch macht der Kalender einiges her, auch die Teebeutel wirken hochwertig und edel. Geschmacklich konnten die Sorten im Test allerdings weniger überzeugen: Die Aromen waren teilweise recht zurückhaltend. Mit rund 25 Euro ist der Kalender für insgesamt 48 Gramm Tee zudem kein günstiges Vergnügen.
Bewertung:
Inhalt: 3 von 5
Qualität: 4 von 5
Geschmack: 3 von 5
Preis/Leistung: 2 von 5
Gesamtnote: 3 von 5
Wer morgens sowieso zuerst die Kaffeemaschine einschaltet, kann sich mit diesem Kalender im Dezember durch verschiedene Anbaugebiete kosten. In der Espresso-Variante stecken 24 verschiedene Single-Origin-Kaffees als ganze Bohnen. Pro Türchen sind es 50 Gramm, also genug, um denselben Kaffee auch ein zweites Mal zu probieren.
Am besten gefällt uns die Idee, die Kaffees direkt miteinander zu vergleichen. Wer sonst immer zu denselben Bohnen greift, kann so herausfinden, welche Sorten auch nach Weihnachten noch in der eigenen Küche landen könnten. Zu zweit macht das beim Frühstück gleich doppelt Spaß, weil man sich darüber austauschen kann, welcher Espresso einem besser schmeckt.
Bewertung:
Inhalt: 5 von 5
Qualität: 5 von 5
Geschmack: 4 von 5
Preis/Leistung: 5 von 5
Gesamtnote: 5 von 5
Hier wird jeden Tag ein kleines Stück zusammengesetzt! Hinter den 24 Türchen warten vorsortierte Puzzleteile, die nach und nach ein großes Gesamtbild ergeben. Insgesamt entsteht so ein Puzzle mit 1000 Teilen. Der Kalender lässt sich sogar mit eigenen Fotos personalisieren.
Das Konzept ist originell und macht Spaß. Weniger überzeugend ist allerdings die recht schlichte und einfallslose Verpackung. Auch preislich ist der Kalender kein Schnäppchen. Für das Geld hätte man sich eine etwas aufwendigere Präsentation gewünscht.
Bewertung:
Inhalt: 4 von 5
Qualität: 4 von 5
Preis/Leistung: 2 von 5
Gesamtnote: 3+ von 5
Neben den offiziellen Testergebnissen haben sich auch bei uns in der Redaktion drei ganz persönliche Favoriten herauskristallisiert. Ganz oben auf dem Stockerl landet der Potluck-Adventkalender: Er überzeugt mit hochwertigen Gewürzen, kreativen Mischungen und praktischen Küchenaccessoires, die auch nach Weihnachten noch Freude machen.
Auf Platz zwei schafft es der Kaffee-Adventkalender. Die Möglichkeit, sich Tag für Tag durch unterschiedliche Kaffeesorten und Anbaugebiete zu kosten, finden wir besonders spannend – und der morgendliche Kaffeegenuss wird damit gleich noch ein bisschen besonderer.
Unser dritter Redaktionsliebling ist der Lena Gercke Adventkalender, der mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Beauty, Pflege und Lifestyle für 24 kleine aber auch große Verwöhnmomente sorgt.
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