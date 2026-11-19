Wenig später folgte die bittere Diagnose: MRI-Untersuchungen in Genf ergaben eine Verletzung beider Menisken und einen Kreuzbandriss. In ihrer Karriere wurde Meillard immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. „Warum passiert mir das gerade? Ich habe das Gefühl, dass man mich einfach nie in Ruhe lassen will“, kann es Meillard nicht fassen.