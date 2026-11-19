Die Schweizerin Melanie Meillard muss den nächsten Rückschlag in ihrer Karriere hinnehmen. „Ich rutschte den vereisten Hang hinunter, ohne anhalten zu können und wusste bereits, dass es vorbei ist“, spricht die Technik-Spezialistin nun über ihren folgenschweren Sturz.
Für Melanie Meillard ist die WM-Saison bereits gelaufen! Die 28-Jährige verletzte sich vor wenigen Tagen beim Slalomtraining in Levi am rechten Knie. „Mein Ski rutschte weg, dann spürte ich einen enormen Druck auf meinem Knie“, schildert sie im Gespräch mit „Le Nouvelliste“. Sofort wusste sie, dass es etwas nicht stimmte. „150.000 Gedanken gingen mir durch den Kopf.“
Wenig später folgte die bittere Diagnose: MRI-Untersuchungen in Genf ergaben eine Verletzung beider Menisken und einen Kreuzbandriss. In ihrer Karriere wurde Meillard immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. „Warum passiert mir das gerade? Ich habe das Gefühl, dass man mich einfach nie in Ruhe lassen will“, kann es Meillard nicht fassen.
Aufgeben? Fehlanzeige!
Doppelt bitter: Laut eigenen Angaben sei sie in Topform gewesen. „Das macht diese Verletzung auch so schwer zu akzeptieren“, hadert Meillard.
In der Vorsaison belegte sie in der Slalomwertung Rang 16. An einen Rücktritt denkt die Schweizerin trotz des herben Rückschlags nicht: „Ich werde alles geben, um wieder dieses Niveau zu erreichen und so stark wie möglich zurückzukommen!“
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