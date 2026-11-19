In Amerika schuftet der Schladminger Speed-Diamant Vincent Wieser mit der Alpinen Weltcup-Truppe des ÖSV für sein Comeback oder sogar eine Chance beim Weltcupstart. „Meine Weltcup-Gruppe II trainiert unter Werner Franz augenblicklich in Copper Mountain mit der WC I von Andi Evers gemeinsam“, berichtet der 24-jährige Steirer, „wir sind zehn Speed-Spezialisten plus ein paar Riesentorläufer. Im Moment ist’s nicht ideal hier, weil der Schnee fehlt und die Beschneiung noch nicht so weit ist, daher fällt das Speed Training etwas kürzer aus.“