Die ÖBB bauen die eigene Stromerzeugung aus Photovoltaik weiter aus. Auf dem Dach der Remise der ÖBB-Produktion GmbH in Salzburg wurde die 150. Photovoltaikanlage der ÖBB in Betrieb genommen. Die neue 50-Hz-Anlage hat eine Spitzenleistung von rund 300 Kilowatt (300 kWp) und erzeugt jährlich rund 311 MWh Strom aus erneuerbarer Energie.
Das entspricht ungefähr dem Jahresstrombedarf von rund 80 Haushalten. Insgesamt wurden dafür rund 670 Photovoltaikmodule auf dem Dach der Remise installiert. Damit ist sie aktuell die größte 50-Hz-Aufdachanlage der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) im Bundesland Salzburg.
Der erzeugte Strom wird direkt am Standort genutzt. Damit werden Netzverluste vermieden und die öffentliche Versorgung entlastet.
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