Die ÖBB bauen die eigene Stromerzeugung aus Photovoltaik weiter aus. Auf dem Dach der Remise der ÖBB-Produktion GmbH in Salzburg wurde die 150. Photovoltaikanlage der ÖBB in Betrieb genommen. Die neue 50-Hz-Anlage hat eine Spitzenleistung von rund 300 Kilowatt (300 kWp) und erzeugt jährlich rund 311 MWh Strom aus erneuerbarer Energie.