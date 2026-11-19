Im Jahr 1997 ging die Optiker- und Foto-Kette Hartlauer zum ersten Mal folgende Wette ein: Wenn es am Heiligen Abend schneit, bekommen Kunden Geld zurück. In den vergangenen drei Jahrzehnten entwickelte sich diese Schneewette zu einer der bekanntesten Werbekampagnen des Landes. Dem Familienunternehmen aus Steyr verhalf sie zu österreichweiter Präsenz. Doch nun hat Geschäftsführer Robert Hartlauer entschieden: