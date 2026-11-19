Die Schneewette der Steyrer Optiker-Kette Hartlauer zählt zu den bekanntesten Werbeaktionen des Landes. Das Prinzip: Schneit es am Heiligen Abend, bekommen Kunden Geld zurück. Jetzt hat Firmenchef Robert Hartlauer entschieden, ob die Aktion nach zweijähriger Pause heuer wieder stattfindet – und wie es mit der Schneewette generell weitergeht.
Im Jahr 1997 ging die Optiker- und Foto-Kette Hartlauer zum ersten Mal folgende Wette ein: Wenn es am Heiligen Abend schneit, bekommen Kunden Geld zurück. In den vergangenen drei Jahrzehnten entwickelte sich diese Schneewette zu einer der bekanntesten Werbekampagnen des Landes. Dem Familienunternehmen aus Steyr verhalf sie zu österreichweiter Präsenz. Doch nun hat Geschäftsführer Robert Hartlauer entschieden:
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