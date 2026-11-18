Nach dem Rückzug von Johannes Hörl (54) meldet sich jetzt die Hearing-Kommission zu Wort. Man habe vor allem auch einen Generationenwechsel als wichtig empfunden.
„Wir waren der Ansicht, dass es für das gesamte Bauprogramm des Flughafens von Vorteil wäre, jetzt einen Generationenwechsel einzuleiten“, so Christine Catasta und Günther Ofner, Chef des Wiener Flughafens.
Für die Bewältigung der schwierigen Bauvorhaben, die am Flughafen jetzt bevorstehen, schien uns auch ein Generationenwechsel richtig.
Günther Ofner, Mitglied der Hearing-Kommission und Flughafenchef in Wien
Bild: Eva Manhart
Johannes Hörl ist 54 Jahre. Bettina Ganghofer wäre zum Zeitpunkt der Bestellung 64. Neben dem regulären Flughafenbetrieb gelte es jetzt vor allem auch, Herausforderungen, die das Bau- und Investititionsprogramm bringen, zu stemmen.
Hörl hätte für das bevorstehende Bauprogramm am Flughafen als Wirtschaftsanwalt die besten Karten gehabt, so Ofner. Das Gremium weist Parteilichkeit entschieden zurück.
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