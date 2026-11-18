Salzburg ist nur um Haaresbreite an Neuwahlen vorbeigeschrammt. Johannes Hörl zieht zurück und wird doch nicht Chef des W.-A.-Mozart-Airports und bleibt bei den Murmeltieren am Großglockner. Damit hat es der langjährige ÖVP-Sekretär gar nicht schlecht getroffen. Hochbezahlter Generaldirektor (!) einer Straße zu sein, ist nicht das übelste Schicksal.