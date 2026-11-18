Salzburg ist nur um Haaresbreite an Neuwahlen vorbeigeschrammt. Johannes Hörl zieht zurück und wird doch nicht Chef des W.-A.-Mozart-Airports und bleibt bei den Murmeltieren am Großglockner. Damit hat es der langjährige ÖVP-Sekretär gar nicht schlecht getroffen. Hochbezahlter Generaldirektor (!) einer Straße zu sein, ist nicht das übelste Schicksal.
Auch wenn in unserer schnelllebigen Zeit vieles rasch in Vergessenheit gerät: Nicht ganz eineinhalb Jahre vor dem regulären Wahltermin kommt die auf offener Bühne spektakulär gescheiterte Neubesetzung des Chefpostens auf dem Salzburger Flughafen für Landeshauptfrau Karoline Edtstadler einem politischen Desaster gleich.
Man fragt sich nur, wie die ÖVP ernsthaft glauben konnte, dass eine Regierungspartei mit einer derartigen Nummer noch immer durchkommen könnte?
Zumindest der eine oder andere schlaue Einflüsterer in der nächsten Umgebung von Landeshauptfrau Edtstadler hätte doch ahnen können, dass FPÖ-Chefin Marlene Svazek derartige Vorgänge nicht stillschweigend abnicken wird. Die Blauen sind da nicht so bemerkenswert lahm wie Salzburgs Sozialdemokraten, die immer länger brauchen, um einigermaßen in die Gänge zu kommen.
Und sämtliche in diese nicht sehr appetitliche Sache verwickelten Personen müssen auch einigermaßen naiv sein, zu glauben, derartige Geschichten ließen sich durch Totstellen einfach so an unserer Redaktion vorbeischmuggeln.
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