Nach der ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde für den Handelskollektivvertrag bereitet sich die Gewerkschaft GPA in Salzburg auf mögliche Streiks vor. Ab der kommenden Woche werden Belegschaften in Betriebsversammlungen informiert.
„Unser Ziel bleibt ein fairer Abschluss am Verhandlungstisch. Sollte es aber am 30. November auch keine Einigung geben, sind wir in Salzburg bereit, Arbeitskampfmaßnahmen zu setzen“, sagt Michael Huber, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft GPA Salzburg. Die Gewerkschaft fordert 3,8 Prozent mehr Gehalt. Derzeit stehen 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung von 350 Euro zum Angebot.
Die Miete, die Lebensmittel und die täglichen Ausgaben müssen jeden Monat bezahlt werden. Eine Einmalzahlung ersetzt keine dauerhafte Gehaltserhöhung. Gerade in einem Bundesland wie Salzburg mit seinen hohen Wohnkosten müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen von ihrer Arbeit auch leben können“, so Huber.
Die nächste und damit vierte Verhandlungsrunde steht am 30. November an. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird es auch in Salzburg zu Streiks der Belegschaften im Handel kommen. Insgesamt gibt es im Bundesland Salzburg 35.000 Handelsangestellte.
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