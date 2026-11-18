Die Miete, die Lebensmittel und die täglichen Ausgaben müssen jeden Monat bezahlt werden. Eine Einmalzahlung ersetzt keine dauerhafte Gehaltserhöhung. Gerade in einem Bundesland wie Salzburg mit seinen hohen Wohnkosten müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen von ihrer Arbeit auch leben können“, so Huber.