Mit Schulden von knapp 1,45 Millionen Euro wurde nun ein Konkursverfahren gegen die Johann Schwaiger Bauunternehmung GmbH am Salzburger Landesgericht eröffnet. Das berichtete der KSV1870 am Mittwoch. Betroffen sind davon 15 Gläubiger.
Als Insolvenzursachen führt der KSV1870 primär die „wirtschaftliche Situation im Baugewerbe“ und die Kreditvergaberichtlinien an. Letztere hätten den Verkauf von drei von fünf Wohnungen in einem Mehrfamilienwohnhaus in Elixhausen nicht mehr möglich gemacht.
Gläubigerforderungen können noch bis zum 20. Jänner 2027 über den KSV1870 angemeldet werden. Das Bauunternehmen selbst ist derzeit ruhend gemeldet. Es verfügt noch über Inventar und Liegenschaftsvermögen.
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