Zu einem durchwachsenen Ergebnis kommt der Landesrechnungshof bei seiner Prüfung der Salzburg Innovation GmbH, an der das Land Salzburg zu 72 Prozent beteiligt ist. Demnach wurden Projekterlöse auf die Basisfinanzierung umgebucht – und damit eine Bonuszahlung der Geschäftsführung garantiert.
Konkret geht es dabei um einen Betrag in Höhe von 300.000 Euro. Dieser sei 2022 von Projekterlösen in die Basisfinanzierung gerechnet worden. Eine Umbuchung, die der Landesrechnungshof nicht nachvollziehen konnte. Zudem fehlten hier auch die Begründung und eine entsprechende Berechnung.
Klar ist, dass ohne diesen Jahresüberschuss ein Fehlbetrag entstanden wäre. Ein positives Geschäftsergebnis war allerdings ein Kriterium für die Auszahlung eines Teils der leistungsabhängigen Prämie der Geschäftsführung.
Geprüft wurde insgesamt der Zeitraum von 2022 bis 2024. Neben dem Land Salzburg waren an der Innovation Salzburg GmbH auch die Stadt Salzburg, die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung Salzburg beteiligt. Auch die Tochtergesellschaft, die Salzburg Pioniergarage GmbH, wurde überprüft.
Dort fielen dem Landesrechnungshof Mängel im Rechnungswesen auf. Demnach seien mehrere Sachverhalte nicht den zutreffenden Bilanz- und Aufwandsposten zugeordnet worden.
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