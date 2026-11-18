In erster Linie geht es hier um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die das Handy des Vermissten am Freitagnachmittag bei einer Supermarktkasse abgegeben haben. Zuvor hob zudem noch ein Unbekannter am Handy ab – und gab, an, das Mobiltelefon in einem Gebüsch gefunden zu haben.