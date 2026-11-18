Wer hat am Handy eines Verunglückten einen Anruf entgegengenommen? Diese Frage beschäftigt derzeit die Salzburger Polizei. Sie geht von einem tragischen Unfall aus, der einen 42-Jährigen das Leben kostete. Details dazu fehlen allerdings noch. Klar ist, dass das Handy des Toten abgegeben wurde.
Tot aufgefunden wurde ein 42-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr im Almbach in Hallein. Der Mann wurde seit vergangenem Freitag vermisst. Er war in der Nacht auf den 14. November mit einem Bekannten unterwegs, als sich die beiden gegen ein Uhr morgens aus den Augen verloren. Danach konnte er nicht mehr erreicht werden.
„Wir gehen von einem Unfall aus“, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage. Allerdings fehlten hier noch Details zum Unfallhergang: „Für die Aufklärung wäre es wichtig, wenn sich Zeugen melden würden.“
In erster Linie geht es hier um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die das Handy des Vermissten am Freitagnachmittag bei einer Supermarktkasse abgegeben haben. Zuvor hob zudem noch ein Unbekannter am Handy ab – und gab, an, das Mobiltelefon in einem Gebüsch gefunden zu haben.
Die Finder und weitere Zeugen werden deshalb gebeten, sich an die Polizeiinspektion Hallein zu wenden. Hinweise werden auch unter der Telefonnummer 059-1335100 entgegengenommen.
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