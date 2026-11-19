China, Brasilien oder auch Argentinien: Der Trauner Boris Seidl hat sein Curling-Fachwissen schon weltweit an Nationen vermittelt, die mit der olympischen Wintersportart bisher nicht allzu viel anfangen konnten. Und es könnten noch viele weitere folgen – denn mittlerweile kann man dank der künstlichen Intelligenz den „Curling-Papst“ sogar auf allen Sprachen online befragen.

„Es ist eine Budgetfrage“

„Ich habe ja einige Bücher über Curling geschrieben und wir haben das jetzt so programmiert, dass man durch die KI alles erfahren kann. Wir wollen das sogar noch weiterentwickeln, waren schon in Kontakt mit mehreren Nationen. Es ist aber eine Budgetfrage“, so Seidl, der aber auch weiterhin direkt vor Ort in den Hallen den Besen schwingen wird. Zumal er erst zuletzt erneut ein spezielles Angebot erhalten hat.