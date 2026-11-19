Viele gleichgeschlechtliche oder heterosexuelle Paare haben einen lang gehegten unerfüllten Kinderwunsch. Die sogenannte In-vitro-Fertilisation (siehe auch Kasten), also eine Methode der künstlichen Befruchtung, ist oft der einzige Weg. Klappt das Wunschbaby, ist die Freude riesig und das junge Familien-Glück scheint perfekt.