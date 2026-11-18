Mit vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Adnet in Salzburg Mittwochfrüh gegen 7.15 Uhr zu einem Unfall auf der Wiestal Landesstraße (L107) aus. Dort waren ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen.
Erste Meldungen, dass bei dem Unfall jemand eingeklemmt sei, stellten sich glücklicherweise als falsch heraus. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr konnte sich die Person selbst aus dem Fahrzeug befreien.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen und waren nicht mehr fahrbereit. Details zum Unfallhergang standen vorerst noch nicht fest.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und regelte den Verkehr. Die vorsorglich alarmierten Floriani aus Hallein konnten ihre Anfahrt stornieren.
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