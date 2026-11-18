Marco Rottensteiner tanzte am Mittwoch mit einem kuriosen Outfit im Training bei Austria Salzburg an. Was es damit auf sich hat, weiß die „Krone“. Ein Kicker könnte die Violetten indes im Winter verlassen.
Bei guter Musik peitschte Cheftrainer Christian Schaider seine Mannen am Mittwoch über den Trainingsplatz im Sportzentrum in Rif. „Die Jungs kamen gut gelaunt aus der Länderspielpause zurück. Es ist eine gute Energie drin“, sagte der Bayer, der mit Samuele Campo auch einen Probespieler beobachten durfte. Mit einer Verpflichtung des 31-Jährigen, der sich zuvor ausgerechnet bei Freitagsgegner Admira fitgehalten hatte, dürfte es allerdings schwierig werden. „Wenn man sieht, was er in der Schweiz verdient hat, ist das für uns eher nichts“, erklärte Sportboss Roland Kirchler.
Austria-Kicker scherzten über Outfit von Marco Rottensteiner
So manch ein Zaungast dürfte sich zudem die Augen gerieben haben, trug ein Austria-Kicker ein mehr als kurioses Outfit. Beim genaueren Hinsehen handelte es sich um Marco Rottensteiner. Der 22-Jährige hatte ein internes Trainingsspiel („Höschn“) verloren und musste deshalb die ersten Minuten mit einer neongelben Warnweste, einer Taucherbrille und Kinder-Ohrenschützern auflaufen. „So sieht man aus, wenn man die meisten Gurkerl der Woche kassiert“, scherzten seine Teamkollegen.
Fanliebling Kalman vor Absprung?
Nicht dabei war Manuel Kalman. Der 31-Jährige steht laut „Krone“-Infos vor einem Abgang aus Maxglan im Winter. An eine mögliche Nachverpflichtung bzw. einen Ersatz denkt man bei den Maxglanern allerdings nicht, möchte man auf den eigenen Nachwuchs setzen. „Das werden wir mit jungen Torhütern aus dem U-Bereich auffüllen“, machte Rettenbacher klar. Beim Training am Mittwoch stand mit Tim Tröster bereits ein junges Talent im Kasten.
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