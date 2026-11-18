Bei guter Musik peitschte Cheftrainer Christian Schaider seine Mannen am Mittwoch über den Trainingsplatz im Sportzentrum in Rif. „Die Jungs kamen gut gelaunt aus der Länderspielpause zurück. Es ist eine gute Energie drin“, sagte der Bayer, der mit Samuele Campo auch einen Probespieler beobachten durfte. Mit einer Verpflichtung des 31-Jährigen, der sich zuvor ausgerechnet bei Freitagsgegner Admira fitgehalten hatte, dürfte es allerdings schwierig werden. „Wenn man sieht, was er in der Schweiz verdient hat, ist das für uns eher nichts“, erklärte Sportboss Roland Kirchler.