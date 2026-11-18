Sturmtief „Talia“ sorgte am Mittwochmorgen für ein erhöhtes Einsatzaufkommen bei den oberösterreichischen Feuerwehren. Rund 40 Mal rückten die Freiwilligen aus, in Weißkirchen stürzten Bäume auf fahrende Autos.
Am Mittwoch um 5.40 Uhr wurden die Feuerwehren aus Weißkirchen und Schleißheim auf die L563 Traununferstraße im Gemeindegebiet von Weißkirchen alarmiert. Kräftige Sturmböen rissen einen großen Baum aus, der mitsamt dem Wurzelstock auf die Fahrbahn stürzte und dabei noch weitere Bäume mitriss.
Langwierige Aufräumarbeiten
Im Frühverkehr wurde zwei Autos getroffen, eine Lenkerin kam verletzt ins Krankenhaus. Die Freiwilligen waren über zwei Stunden damit beschäftigt, die Bäume kleinzuschneiden und von der Fahrbahn zu räumen. Während die Arbeiten noch im vollen Gange waren, ging bereits die nächste Alarmierung ein, da ein weiterer Baum umgestürzt war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.