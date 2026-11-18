Langwierige Aufräumarbeiten

Im Frühverkehr wurde zwei Autos getroffen, eine Lenkerin kam verletzt ins Krankenhaus. Die Freiwilligen waren über zwei Stunden damit beschäftigt, die Bäume kleinzuschneiden und von der Fahrbahn zu räumen. Während die Arbeiten noch im vollen Gange waren, ging bereits die nächste Alarmierung ein, da ein weiterer Baum umgestürzt war.