Im Machtkampf bei der FIFA hält der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima an seiner Kandidatur für die Wahl zum FIFA-Präsidenten trotz der Bewerbung des französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo fest. Wie Japans Fußballverband mitteilte, wurde der 68-Jährige offiziell als Kandidat und damit als Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino nominiert. Tashima geht jedoch als klarer Außenseiter ins Rennen.
„Der japanische Fußball hat seine Entwicklung auf hohen ethischen Standards und solider Organisationsführung aufgebaut. Ich möchte diese Erfahrung nutzen, um eine stärkere Führung und transparentere Organisationsführung bei der FIFA zu fördern“, erklärte Tashima. Er ist Ehrenvorsitzender von Japans Fußballverband und seit 2015 Mitglied des FIFA-Councils, dem 37-köpfigen Spitzengremium der Dachorganisation.
Diallo als Herausforderer Infantinos
Die Bewerbungsfrist endet Mittwoch Mitternacht. Die Wahl erfolgt auf dem FIFA-Kongress am 18. März 2027 in Marokkos Metropole Rabat. Die schärfsten Kritiker an Amtsinhaber Infantino kommen aus Europa. Am Montag hatte die UEFA angekündigt, den Franzosen Diallo ins Rennen um das FIFA-Präsidentenamt zu schicken. Der 63-Jährige hat zwar Europa mit seinen 55 Mitgliedern hinter sich, doch bei insgesamt 211 stimmberechtigten Nationalverbänden reicht das nicht.
Favorit bleibt demnach Infantino. Die Unterstützung für den 56-Jährigen war zuletzt wieder deutlich gewachsen. Mit seinem gescheiterten Plan, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, hatte Infantino im Sommer massive Kritik ausgelöst. Der FIFA-Chef müht sich seither mit einigem Erfolg, die Front seiner Rivalen aufzubrechen und genügend Stimmen für einen Verbleib an der Spitze einzusammeln. Infantino hat aktuell eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und Asien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.