Diallo als Herausforderer Infantinos

Die Bewerbungsfrist endet Mittwoch Mitternacht. Die Wahl erfolgt auf dem FIFA-Kongress am 18. März 2027 in Marokkos Metropole Rabat. Die schärfsten Kritiker an Amtsinhaber Infantino kommen aus Europa. Am Montag hatte die UEFA angekündigt, den Franzosen Diallo ins Rennen um das FIFA-Präsidentenamt zu schicken. Der 63-Jährige hat zwar Europa mit seinen 55 Mitgliedern hinter sich, doch bei insgesamt 211 stimmberechtigten Nationalverbänden reicht das nicht.