Für Oscar Piastri wird der Grand Prix von Las Vegas zehn Positionen weiter hinten starten. Der McLaren-Fahrer kassierte wegen eines Motorentauschs eine Strafe ...
Wie McLaren in der Nacht auf Mittwoch bekannt gab, wurde in Piastris Boliden eine neue Antriebseinheit eingebaut – die mittlerweile fünfte und damit mehr als im Kontingent erlaubt ist. Der Australier wird in der Startformation entsprechend um zehn Positionen nach hinten gereiht.
Während Mercedes bereits als Konstrukteursweltmeister feststeht, kämpfen die Papayas mit 398 Punkten hinter Ferrari (510) und Red Bull Racing (415) noch um Rang drei. Einfacher wird die Ausgangslage durch die Strafversetzung bestimmt nicht ...
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