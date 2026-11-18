„Vier fantastische Jahre“

Bröms erinnerte sich an „vier fantastische Jahre“, Teamkapitänin Anna Meixner sprach von einer „super Zeit mit Alex. Als er vor vier Jahren ins Team gekommen ist, hat er definitiv sehr viel Professionalität ins Team gebracht und uns zu dem Team geformt, das wir jetzt bei der WM waren. Dafür sind wir für immer dankbar.“