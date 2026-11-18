Nach fast vier Jahren im Amt und nur wenige Tage nach dem geschafften Klassenerhalt bei der Weltmeisterschaft ist Alexander Bröms am Mittwoch als Teamchef von Österreichs Eishockey-Frauen zurückgetreten!
Wie der Eishockey-Verband (ÖEHV) mitteilte, habe sich der 36-jährige Schwede „persönlich dazu entschieden, sein Amt zurückzulegen“. Bröms übernahm die Auswahl im Dezember 2022 und führte sie 2025 zum erstmaligen Aufstieg in die WM-Top-Division, in der man sich nun behauptete.
„Vier fantastische Jahre“
Bröms erinnerte sich an „vier fantastische Jahre“, Teamkapitänin Anna Meixner sprach von einer „super Zeit mit Alex. Als er vor vier Jahren ins Team gekommen ist, hat er definitiv sehr viel Professionalität ins Team gebracht und uns zu dem Team geformt, das wir jetzt bei der WM waren. Dafür sind wir für immer dankbar.“
Eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für Bröms stehe noch nicht fest, teilte der Verband weiter mit. In Gesprächen mit der im Herbst engagierten General Managerin Gina Kingsbury sowie Beraterin Mel Davidson werde „zudem geklärt, in welcher Form die Zusammenarbeit weitergeführt wird“.
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