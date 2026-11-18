Die meisten Notrufe seien aber wegen Panikattacken eingegangen, weil alle Besitzerinnen und Besitzer von Android-Handys durch eine laute Erdbebenwarnung aus dem Schlaf gerissen worden seien, hieß es. Über größere Sachschäden wurde nichts bekannt. Der Direktor des rumänischen Katastrophenschutzes, Raed Arafat, sagte, dass sich die Behörden bewusst dazu entschlossen hätten, keine akuten Erdbebenwarnungen zu verbreiten, da diese nur unnötige Panik verbreiten würden. Ohnehin kämen solche Warnungen im Ernstfall zu spät. Man beschränke sich daher darauf, den Bürgerinnen und Bürgern allgemeine Ratschläge zum Verhalten bei Erdbeben zu geben.