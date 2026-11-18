Zwei Menschen verletzt
Erdbeben der Stärke 5,7 erschütterte Rumänien
In der Nacht auf Mittwoch hat ein Erdbeben der Stärke 5,7 Rumänien erschüttert. Das Epizentrum lag in der Region Vrancea am östlichen Karpaten-Knie. Zwei Menschen seien in ihren Wohnungen von umstürzenden Möbelstücken verletzt worden, berichtete der Katastrophenschutz.
Die meisten Notrufe seien aber wegen Panikattacken eingegangen, weil alle Besitzerinnen und Besitzer von Android-Handys durch eine laute Erdbebenwarnung aus dem Schlaf gerissen worden seien, hieß es. Über größere Sachschäden wurde nichts bekannt. Der Direktor des rumänischen Katastrophenschutzes, Raed Arafat, sagte, dass sich die Behörden bewusst dazu entschlossen hätten, keine akuten Erdbebenwarnungen zu verbreiten, da diese nur unnötige Panik verbreiten würden. Ohnehin kämen solche Warnungen im Ernstfall zu spät. Man beschränke sich daher darauf, den Bürgerinnen und Bürgern allgemeine Ratschläge zum Verhalten bei Erdbeben zu geben.
Diesmal kam die Warnung vom internationalen System Android Earthquake Alerts auf die entsprechenden Smartphones. Dieses System hatte die Stärke des Bebens irrtümlich viel höher bewertet: 6,5. Laut dem Forschungsinstitut für Erdphysik in Bukarest betrug die Stärke aber 5,7.
Zu letzten verheerenden Erdbeben in Rumänien kam es im Jahr 1977, mit einer Stärke von 7,4. Damals kamen mehr als 1500 Menschen ums Leben, ungefähr 35.000 Wohnungen wurden zerstört. Insbesondere in der Hauptstadt Bukarest gelten viele Gebäude als erdbebengefährdet.
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