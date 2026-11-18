Leiche hätte auch direkt aus Spital abgeholt werden können

Dann machte die Patientin das, was ihr aufgetragen wurde: Sie bewahrte den Leichnam des Kindes über das gesamte Wochenende im Kühlschrank auf, da ihr die notwendigen Dokumente für eine Beerdigung fehlten. Am Montag kehrte sie in die Klinik zurück und erfuhr, dass der Leichnam des Kindes direkt vom Krankenhaus von einem Bestattungsunternehmen hätte abgeholt werden können. „Mir fiel die Kinnlade herunter“, so die Betroffene fassungslos.