Schock nach Fehlgeburt
Spital gibt Mutter totes Baby mit nach Hause
Unfassbarer Vorfall in Polen: Eine schwangere Frau kam wegen Komplikationen ins Krankenhaus, einige Tage später erlitt sie eine Fehlgeburt. Als sie das Spital verlassen wollte, drückte ihr eine Krankenschwester einen durchsichtigen Behälter in die Hand: Darin befand sich der Leichnam ihres Babys.
Eine Fehlgeburt ist eine emotionale Belastung, die nur schwer zu ertragen ist. Doch der Schmerz, den Joanna T. nach diesem schrecklichen Ereignis durch das Verhalten des Spitalspersonals erleiden musste, ist nur schwer in Worte zu fassen.
Die Frau hatte Komplikationen bei ihrer Schwangerschaft und wurde im Krankenhaus medikamentös behandelt – doch leider verlor sie ihr Kind trotzdem, wie das Online-Portal Wiadomosci berichtete. Doch lange Zeit konnte sie sich nicht für ihre Trauer nehmen, denn sie musste sich zuhause um ihre weiteren Kinder kümmern. Sie entschied auf eigenen Wunsch, das Krankenhaus zu verlassen.
Patientin sollte totes Baby in Kühlschrank legen
Doch vor der Entlassung passierte schließlich das Unfassbare: Eine Krankenschwester streckte ihr einen durchsichtigen Behälter mit dem Leichnam des Babys entgegen. „Ich fragte, was ich damit tun solle. Die Krankenschwester sagte dann, ich solle ihn im Kühlschrank aufbewahren, so wie sie es auch tun“, berichtete Joanna.
In Begleitung ihrer Tochter und dem Leichnam musste sie schließlich über den überfüllten Flur des Krankenhauses zum Ausgang geben. Ihre Tochter hatte den Behälter mit einem Sweatshirt abgedeckt, um den toten Körper darin vor fremden Blicken zu schützen. „Es waren viele Menschen da, wir kamen aus dem ersten Stock. Es war furchtbar, mit unserer Geschichte, unserer Tragödie, zwischen all diesen Menschen zu gehen“, erzählte die Polin.
Leiche hätte auch direkt aus Spital abgeholt werden können
Dann machte die Patientin das, was ihr aufgetragen wurde: Sie bewahrte den Leichnam des Kindes über das gesamte Wochenende im Kühlschrank auf, da ihr die notwendigen Dokumente für eine Beerdigung fehlten. Am Montag kehrte sie in die Klinik zurück und erfuhr, dass der Leichnam des Kindes direkt vom Krankenhaus von einem Bestattungsunternehmen hätte abgeholt werden können. „Mir fiel die Kinnlade herunter“, so die Betroffene fassungslos.
Frau klagt auf Schmerzensgeld
Die Krankenhausangestellten waren entsetzt über das Verhalten der Kollegin, die der Mutter den Leichnam mitgegeben hatte. Leider konnte sich Joanna nicht an ihren Namen erinnern. Wenige Tage später konnte die Beerdigung des toten Kindes schließlich durchgeführt werden. Nun klagt die Betroffene das Krankenhaus auf Schmerzensgeld. Auch ein Patientenbeauftragter sieht die Rechte der Frau, darunter das Recht auf Würde und Privatsphäre, verletzt.
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