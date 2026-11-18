Die große Familie des französischen Wintersports steht unter Schock - mit gerade einmal 31 Jahren ist Snowboard-Trainer Louis Mezentzeff bei einem ebenso tragischen wie mysteriösen Unfall tödlich verunglückt!
„Wir verlieren eine zutiefst menschliche und allseits geschätzte Persönlichkeit“, so der französische Ski-Verband FFS, „ein schwerer Schlag für die gesamte Snowboard-Familie!“
Viele Informationen wurden bisher nicht öffentlich gemacht, was Spekulationen jedweder Art nährt – bekannt ist nur, dass das Todes-Drama bereits am Samstag in der Schweiz im Rahmen eines Trainingslagers der Franzosen seinen Lauf genommen hatte. Über die näheren Umstände der Tragödie wird standhaft geschwiegen ...
„Leidenschaftlicher Snowboarder!“
Mezentzeff war erst im Vorjahr zum Verband gestoßen, wo ihm als Leiter des Trainingszentrums in Font-Romeu in den Pyrenäen die Verantwortung über die Bereiche Nachwuchsförderung und Freestyle-Europacup übertragen wurde. Zudem koordinierte er die gesamte Entwicklung im Freestyle-Snowboard (Big Air, Slopestyle).
„Als leidenschaftlicher Snowboarder hat er sein Können und seine Begeisterung stets für die jungen Snowboarderinnen und Snowboarder des Verbandes eingesetzt“, so die FFS. „Unsere Gemeinschaft teilt den Schmerz der Familie sowie der Angehörigen und spricht ihnen ihr aufrichtiges Beileid aus!“
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