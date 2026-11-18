Zuletzt immer weniger Demo-Teilnehmer

An den folgenden Wochenenden nahmen sowohl die Zahl der Demonstrierenden als auch die der Gewalttaten ab. Am vergangenen Samstag meldete das Innenministerium noch 146.000 Teilnehmer an Demonstrationen, Anfang November waren es nach Behördenangaben 575.000 gewesen. Die Zahlen der Gewerkschaften liegen jeweils deutlich darüber.