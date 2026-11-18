Demos in Frankreich
Über 7000 Verhaftungen in nur einem Monat
7.200 Menschen sind in Frankreich bei den landesweiten Protesten festgenommen worden – und das in nur einem Monat. Unter den Festgenommenen sind auch 2.700 Minderjährige.
Etwa 2.300 der Festgenommenen seien einem Richter vorgeführt worden, in 466 Fällen seien Haftstrafen verhängt worden, sagte Justizminister Gérald Darmanin vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Mittwoch.
Die meisten Festnahmen gab es demnach am 17. Oktober, als sich Sicherheitskräfte und Demonstranten Straßenschlachten lieferten und landesweit mehr als 2.500 Geschäfte beschädigt oder geplündert wurden.
Zuletzt immer weniger Demo-Teilnehmer
An den folgenden Wochenenden nahmen sowohl die Zahl der Demonstrierenden als auch die der Gewalttaten ab. Am vergangenen Samstag meldete das Innenministerium noch 146.000 Teilnehmer an Demonstrationen, Anfang November waren es nach Behördenangaben 575.000 gewesen. Die Zahlen der Gewerkschaften liegen jeweils deutlich darüber.
Schulproteste nicht mitgerechnet
Die Zahlen umfassen lediglich die Demonstrationen gegen die hohen Lebenshaltungskosten, zu denen in erster Linie Gewerkschaften und die Gelbwestenbewegung aufgerufen hatten. Bei den Schulprotesten, die bereits Mitte September begonnen hatten, waren innerhalb eines Monats knapp 8.000 Menschen festgenommen worden, unter ihnen gut 6.700 Minderjährige.
Kritik am Vorgehen der Sicherheitskräfte
Die französischen Sicherheitskräfte stehen wegen ihres harten Vorgehens gegen Demonstrierende in der Kritik. Allein am 17. Oktober setzten sie nach Angaben des Innenministeriums rund 22.000 Tränengasgranaten ein.
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