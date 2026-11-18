„Ich war mit Freundinnen im Bad. Im Wellenbecken wurden drei von uns quasi umzingelt von den Männern und unter Wasser gedrückt. Die sind quasi auf sie draufgesprungen, haben sie unter Wasser gedrückt und belästigt“, erzählt eine junge Wienerin im Wiener Landesgericht. Laut Anklage haben sie den BH eines Opfers aufgemacht und die Hose zur Seite gezogen. Eine Jugendliche soll im Becken sogar mit dem Finger penetriert worden sein.