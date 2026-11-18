Mehrere Männer mit Vollbart mussten sich im Landl wegen eines Übergriffs im Wiener Laaerbergbad verantworten. Die Opfer: Junge Mädchen aus der Bundeshauptstadt, die das Wellenbad genießen wollten. Am Ende des Prozesses weitet die Staatsanwältin die Anklage aus: Allen vier Bulgaren wird nun Vergewaltigung vorgeworfen. Am Ergebnis ändert das nichts.
„Ich war mit Freundinnen im Bad. Im Wellenbecken wurden drei von uns quasi umzingelt von den Männern und unter Wasser gedrückt. Die sind quasi auf sie draufgesprungen, haben sie unter Wasser gedrückt und belästigt“, erzählt eine junge Wienerin im Wiener Landesgericht. Laut Anklage haben sie den BH eines Opfers aufgemacht und die Hose zur Seite gezogen. Eine Jugendliche soll im Becken sogar mit dem Finger penetriert worden sein.
200 Personen waren im Becken
Zwei der Männer, die bei der Umzingelung dabei waren, erkennt das Mädchen im Gerichtssaal. Nebeneinander sitzen drei vollbärtige Männer mit bulgarischer Staatsbürgerschaft auf der Anklagebank, ihnen gegenüber ein mitangeklagter 43-Jähriger. Sie bekennen sich „nicht schuldig“.
Die Beweisfindung war für den Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Andreas Böhm eine Herausforderung. Denn im Wellenbecken waren zum Tatzeitpunkt rund 200 Personen. Zudem leugnen die Männer, von denen damals drei bei einer Reinigungsfirma gearbeitet haben: „Ich hab nix gemacht“, sagt einer nach dem anderen.
Beweisfindung erwies sich als schwierig
„Wer was wann und wo gemacht hat, war im Zuge der Ermittlungen nicht festzustellen“, argumentiert Anwalt Andreas Schweitzer, der den Zweitangeklagten vertritt. Ein Umstand, der dazu führte, dass am Mittwoch alle vier angeklagten Männer freigesprochen wurden.
„Die Zeugen haben alle die Wahrheit gesagt“, bestätigt Böhm, dass der Übergriff passiert ist. Aber man könne nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, ob die Angeklagten es waren. Die Freisprüche sind noch nicht rechtskräftig.
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