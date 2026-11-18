Halbzeit in der ersten niederösterreichischen Landesliga! Nach der Hinrunde ist im vierten Stock noch alles offen. Die „Krone“ macht den Wintercheck, blickt auf einen spannenden Herbst zurück und vergibt traditionell die „Kronen“ für die wichtigsten Akteure und kuriosesten Ereginisse.
Dreimal probiert, dreimal ist nichts passiert. Im vierten Anlauf gelang Wiener Neustadt dann aber doch endlich der erste Titel in der Landesliga – auch wenn es „nur“ die Winterkrone war. Damit sicherte sich der Ex-Bundesligist aber immerhin die Poleposition für den mit aller Sicherheit hart umkämpften Frühling, hat aber einige Verfolger im Nacken ...
Spieler der Hinrunde
Der kommt weder vom Leader, noch dessen Jägern – sondern aus dem tiefsten Abstiegskampf. Wie sich das ausgeht? Naja, Peter Trimmel netzte als Innenverteidiger neunmal, erzielte damit saftige 65% der Langenrohr-Tore. Die waren bislang rar gesät, die Positionsverirrungen des 25-Jährigen wohl der einzige Grund, warum der SV nicht als Letzter überwintert. Der Wechsel an die vorderste Front für die letzten zwei Spiele war somit irgendwie aufgelegt ...
Trainer der Hinrunde
Im Jänner nach Wr. Neustadt gekommen ist es die erste volle Landesliga-Saison für Robert Weinstabl, der bislang in den höheren Gefilden der Zweiten und Ostliga unterwegs gewesen war. Dass er auch im vierten Stock weiß, was er tut, zeigt allerspätestens sein Herbstpunkteschnitt von 2,27. Die erste Halbzeit-Tabellenführung ist es für den 43-Jährigen nicht, schon beim Sportklub grinste er über den Winter von der Spitze – danach wurde die Saison 19/20 coronabedingt abgebrochen.
Rückkehrer der Hinrunde
August Baumühlner kann’s einfach nicht lassen! Erst im Sommer verließ das Unterhaus-Urgestein nach 16 Jahren und unglaublichen 442 Spielen Langenrohr – seiner Gattin zu liebe. Da es dann bei seiner sportlichen Liebe aber so überhaupt nicht lief, drehte „Feuerwehrmann“ Baumühlner noch eine Ehrenrunde. Nach den vier Spielen zur Winterpause wird aber auch dieses Kapitel ad acta gelegt, wirklich rosiger lief es im Tullnerfeld nämlich auch nicht. Reicht trotzdem nicht zum
Sorgenkind der Hinrunde
Denn die rote Laterne hängt über den Winter in Ortmann. Trainer Richard Windbichler konnte dem dreifachen Landesliga-Meister in seiner Premieren-Hinrunde kaum Leben einhauchen: Platz 16 und viele Fragezeichen sind die Folge.
Aufreger der Hinrunde
Fragezeichen? Die gab es auch in Hohenau zum Start – und zwar wenn es darum ging, wer beim Aufsteiger denn jetzt an der Seitenlinie stehen wird. Vor der Saison noch den direkten Durchmarsch in die Ostliga prognostiziert, traf es Hohenau-Trainer Matej Mitrovic unmittelbar danach hart. Aufgrund der fehlenden Trainer-Lizenz gab’s sieben Spiele Sperre und 1500€ Strafe. Mittlerweile coacht Darko Dukic den ASV, Mitrovic zieht (aufgrund nach wie vor fehlender Lizenz) als Sportchef die Fäden. Ziemlich erfolgreich, als Vize-Winterkönig ist Hohenau erster Neustadt-Verfolger.
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