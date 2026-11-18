Trainer der Hinrunde

Im Jänner nach Wr. Neustadt gekommen ist es die erste volle Landesliga-Saison für Robert Weinstabl, der bislang in den höheren Gefilden der Zweiten und Ostliga unterwegs gewesen war. Dass er auch im vierten Stock weiß, was er tut, zeigt allerspätestens sein Herbstpunkteschnitt von 2,27. Die erste Halbzeit-Tabellenführung ist es für den 43-Jährigen nicht, schon beim Sportklub grinste er über den Winter von der Spitze – danach wurde die Saison 19/20 coronabedingt abgebrochen.