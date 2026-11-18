Für Österreichs Fußball-Nationalteam hat das Jahr so geendet, wie es begonnen hat – mit einer relativ bedeutungslosen Partie. Umso turbulenter waren die Ereignisse zwischen dem 5:1 gegen Ghana und dem 1:1 gegen Israel: Die ÖFB-Elf absolvierte eine bestenfalls durchschnittliche WM, schaffte dann mit dem Nations-League-Gruppensieg einen versöhnlichen Ausklang und lieferte dabei Stoff für Dramen – kein Wunder, dass Teamchef Ralf Rangnick das Jahr als „emotional“ beschrieb.
Den ersten großen Aufreger gab es schon vor der WM. Christoph Baumgartner verletzte sich am 1. Juni beim Aufwärmen für das Match gegen Tunesien schwer, fiel monatelang aus und verpasste dadurch die Endrunde. Das Malheur entpuppte sich als sinnbildlich für die komplette WM-Phase, in der aus Sicht des ÖFB-Teams wenig zusammenlief.
Einige Leistungsträger reisten nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte nach Kalifornien, zudem wartete auf die ÖFB-Kicker an der malerischen Pazifikküste relativ viel Freizeit, aber kein allzu großer Trainingsumfang. In seiner Post-WM-Analyse nannte Teamchef Ralf Rangnick diese beiden Aspekte als mögliche Gründe für die durchwachsenen Auftritte. Selbst Sasa Kalajdzics Last-Minute-Tor zum 3:3 gegen Algerien samt kollektivem nationalen Jubelausbruch wegen des Aufstiegs ins Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien konnte diverse Unzulänglichkeiten nicht übertünchen.
Kaderumbau nach WM
Das Pressing, seit Rangnicks Amtsantritt im Sommer 2022 Markenzeichen des ÖFB-Teams, funktionierte bei der WM überhaupt nicht. Das Problem der Ideenlosigkeit im Ballbesitz wurde noch offensichtlicher – ebenso wie jenes der Altersstruktur. So lag etwa das Durchschnittsalter der Anfangself gegen Algerien bei über 30 Jahren. Es folgte ein tränenreicher Nationalteam-Abschied von Rekordspieler Marko Arnautovic, eine lange Clubsuche und anschließende Verletzung von Kapitän David Alaba und eine selbstgewählte Pause von Österreichs stärkstem WM-Spieler Marcel Sabitzer. Plötzlich waren dem ÖFB-Team mit einem Schlag die drei prägenden Spieler der vergangenen Jahre abhanden gekommen.
Rangnick formierte seinen Kader neu. Der Teamchef holte Teenager (Luca Weinhandl, Yanik Spalt, Vasilije Markovic, Christian Zawieschitzky), Rückkehrer (Yusuf Demir), gestandene Bundesliga-Spieler (Sascha Horvath, Christoph Lang) und bisher nicht berücksichtigte Legionäre (Felix Bacher), und der Erfolg stellte sich wieder ein. Das große Ziel Nations-League-Aufstieg wurde als Gruppenfavorit auch dank einer neu gewonnenen Stärke bei Standardsituationen vorzeitig und ohne gröbere Probleme erreicht, im Herbst 2028 ist Österreich wieder bei Europas Topnationen dabei.
Ob Rangnick dann noch auf der Bank sitzt, hängt maßgeblich von den Geschehnissen im kommenden Jahr ab, wenn die Tickets für die EURO 2028 vergeben werden. Der Vertrag des Deutschen ist an eine erfolgreiche Qualifikation gekoppelt, verlängert sich also bei einer Teilnahme an der kontinentalen Endrunde in Großbritannien und Irland automatisch bis Sommer 2028.
ÖFB-Problem mit defensiven Gegnern
Bisher hat sich das ÖFB-Team mit Rangnick für jedes Turnier qualifiziert. Damit das so bleibt, gilt es, altbekannte Baustellen zu beheben: Im Pressing näherte man sich im Herbst zwar dem alten Niveau an, dennoch herrscht hier ebenso Steigerungsbedarf wie beim Knacken von tiefstehenden Gegnern. Das liegt auch daran, dass dem Teamchef zu wenige Spieler mit Qualitäten in Eins-gegen-eins-Duellen und bei Torabschlüssen zur Verfügung stehen. Dazu gibt es weder im Sturm noch in der Außenverteidigung ein personelles Überangebot.
Trotzdem hat Rangnick allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Der Umbau nach der WM verlief bis dato zufriedenstellend, das Level der ÖFB-Auswahl ist weiterhin hoch genug, um die vierte EM-Teilnahme in Folge fixieren zu können. Die EURO-Quali ist aber nicht der einzige Spannungsfaktor im kommenden Jahr: Rangnick bekommt es 2027 mit einem neuen Sportdirektor zu tun, will beim Projekt Eventarena noch stärker Druck machen und ist auf die Kritiker seines Spielstils nicht gut zu sprechen – für weitere Aufreger dürfte also gesorgt sein.
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