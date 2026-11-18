Trotzdem hat Rangnick allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Der Umbau nach der WM verlief bis dato zufriedenstellend, das Level der ÖFB-Auswahl ist weiterhin hoch genug, um die vierte EM-Teilnahme in Folge fixieren zu können. Die EURO-Quali ist aber nicht der einzige Spannungsfaktor im kommenden Jahr: Rangnick bekommt es 2027 mit einem neuen Sportdirektor zu tun, will beim Projekt Eventarena noch stärker Druck machen und ist auf die Kritiker seines Spielstils nicht gut zu sprechen – für weitere Aufreger dürfte also gesorgt sein.