Stelzer gratulierte den Ausgezeichneten: „Bühnenkunst berührt, eröffnet neue Perspektiven und macht große Themen für Menschen jeden Alters erlebbar. Das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg hat mit ,Als Hitler das rosa Kaninchen stahl‘ eindrucksvoll gezeigt, wie eine starke Inszenierung auch schwierige Geschichte lebendig vermitteln kann. Und Ilja van den Bosch beweist mit der OÖ Tanzakademie, wie wichtig es ist, junge Talente zu fördern und ihnen Raum für Kreativität und persönliche Entwicklung zu geben.“