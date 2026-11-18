Bühnenkunst mit Herz: Heute wurden in den Linzer Kammerspielen die Preise für Bühnenkunst verliehen. Regisseur Henry Mason bekommt den Hauptpreis, die Tanzpädagogin Ilja van den Bosch holt sich die Anerkennung. Bei der Verleihung durch den Landeshauptmann gab es Kostproben aus den Produktionen.
Festliche Stimmung in den Linzer Kammerspielen: Die Oö. Bühnenkunstpreise 2026 wurden verliehen.
Landeshauptmann Thomas Stelzer überreichte die Auszeichnungen: Das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg erhielt für die Gesamtproduktion „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ den Hauptpreis. Mit dem Anerkennungspreis wurde Ilja van den Bosch, Gründerin und künstlerische Leiterin der OÖ Tanzakademie, ausgezeichnet. Die Preise sind mit 7.500 Euro beziehungsweise 5.400 Euro dotiert.
Stelzer gratulierte den Ausgezeichneten: „Bühnenkunst berührt, eröffnet neue Perspektiven und macht große Themen für Menschen jeden Alters erlebbar. Das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg hat mit ,Als Hitler das rosa Kaninchen stahl‘ eindrucksvoll gezeigt, wie eine starke Inszenierung auch schwierige Geschichte lebendig vermitteln kann. Und Ilja van den Bosch beweist mit der OÖ Tanzakademie, wie wichtig es ist, junge Talente zu fördern und ihnen Raum für Kreativität und persönliche Entwicklung zu geben.“
Den künstlerischen Rahmen gestaltete Regisseurin Julia Ransmayer. Sie brachte zwei Lieder aus der Produktion „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ und eine Choreografie der OÖ Tanzakademie auf die Bühne. Auch Ausschnitte aus den ausgezeichneten Produktionen standen auf dem Programm des von Daniela Dett moderierten Abends. Übrigens: Auch die „Krone“ war in der Jury dieser wichtigsten Auszeichnung des Landes Oberösterreich für das freie und professionelle Bühnen- und Theaterwesen außerhalb der großen Bundesinstitutionen.